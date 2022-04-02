Разворачивается тот самый "кризис верхов", о котором писал Ленин

Провал затеи с оплатой российского газа за рубли очень хорошо демонстрирует как у нас сейчас принимаются решения. Похоже, в Кремле искренне думали, будто стоит просто написать указ, и всё само собой произойдет именно так, как сказано. Такой вот бюрократический идеализм. То, что российские банки, где нужно будет открывать рублевые счета, уже находятся под санкциями, что существует определенная, годами устоявшаяся, система перечисления средств и оплаты поставляемых ресурсов, никто даже и не подумал.

Отказ Запада платить рублями — не столько подтверждает готовность придерживаться политики санкций, сколько показывает некомпетентность российского руководства и его полную неспособность оценить ситуацию. В итоге, когда требование было отвергнуто, «Газпром» сам вынужден был выкручиваться, продавая газ через промежуточную структуру за рубли, фактически сам себе. И уже потом всё продают реальному покупателю, как и прежде, за евро. И уже окончательным признанием провала стало заявление Пескова, что газ поставлять будут даже в том случае, если ожидаемой рублевой оплаты не последует.

В общем, топливный апокалипсис в Европе отменяется. Но его бы всё равно не было. Хотя бы потому, что люди, грозящиеся «заморозить Европу», свои угрозы должны были приводить в исполнение в начале зимы, а не в разгар весны. Политически «подморозить Россию», да, у них получилось. Но и то, думаю, не надолго.

В Кремле не понимают не только европейцев, которых искренне воображают изнеженными трусами, что совершенно не соответствует действительности. Не понимают наши правители и собственный народ, который они представляют себе в виде массы неграмотных крестьян XIX века, верящих в Царя и Бога, готовых не задавая вопросов терпеть лишения, сражаться и безропотно умирать по приказу. Образ жизни населения современной России мало отличается западного. Разница не в том, что наши люди более лояльны к власти, а в том, что они более разобщены и более запуганы. Но кризис заставит сплотиться. И отнюдь не вокруг Царя.

Кризис начнется. И не только у нас. Он в любом случае неизбежен. Мировая экономика в любом случае движется к очередной рецессии, а возможности развития неолиберальной модели капитализма исчерпаны. Я это писал много раз, и, к сожалению, вынужден повторять снова.

В сложившейся ситуации, всё то, что происходит и на Украине, и у нас, и на Западе, лишь части большого глобального процесса социально-экономической и политической трансформации. И Россия в самом деле сыграет в этом процессе очень важную, возможно даже ключевую роль. Только совершенно не такую, как вообразили себе Путин, люди из его окружения и доверяющие им ура-патриоты. Вооруженный конфликт на востоке Европы стимулирует назревшие тенденции социализации экономики и технологической перестройки. И вот уже Европейская комиссия принимает меры в духе «военного социализма», централизуя закупки газа и его распределение, а политики самых разных стран говорят про национализацию.

Но чисто административными и даже экономическими мерами дело не обойдется. Нынешние элиты ни у нас, ни в Европе и США не сумеют совладать с новой реальностью. Разворачивается тот самый «кризис верхов», о котором писал Ленин во время Первой мировой войны. Сто с лишним лет спустя приходится заново проходить не выученные уроки ХХ века. И очень хочется надеяться, что на сей раз получится лучше.