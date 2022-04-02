Анатолий Баранов: на 1 апреля Медведев самый подходящий ньюсмейкер

Дал интервью "Свободной прессе", хоть и не собирался уж совсем, но теперь я "экстремист", даже руководитель "экстремистского" СМИ, и грех не воспользоваться такой возможностью, пока не осталась лишь возможность давать интервью журпналу "Тюрьма и воля".

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Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев предложил отказаться от продажи недружественным странам российских продуктов и сельхозпродукции, а также ничего не покупать у них. Вместо этого нужно торговать с дружественными государствами за рубли и другие национальные валюты.

— Сегодня 1 апреля, самое время для подобных заявлений, — считает журналист Анатолий Баранов. — Зерна мы и правда экспортируем много, примерно одну шестую мирового рынка. Отдельные региональные проблемы с ним возникнуть могут, в Средиземноморье, к примеру. Но мы ведь ещё и импортируем. К примеру, бананы у нас не растут. Но важней молочные продукты и мясо. Откуда вдруг вообще взялся российский экспорт зерна? Мы ж с хрущёвских времён зерно ввозили… Но ввозили мы зерно фуражное, на корм скоту. А сейчас ввозим готовое мясо, и зерна получается избыток. Это ещё в перестроечное время был такой публицист Черниченко, он очень это всё популярно растолковывал, что мясо можно считать в зерне и наоборот, эквивалент зерна в мясе. И вот с импортом мяса могут быть проблемы, поскольку на мировом рынке оно в основном из Новой Зеландии, Австралии и Аргентины. Есть ещё Китай, но это свинина и птица. Это просто природные факторы, у нас, к примеру, кроме Крыма и Кубани нет круглогодичных пастбищ, а в Патагонии они гигантские. А зерном кормить по любому дорого. Так что каша вместо мяса получается.

— По словам Медведева, от наших поставок зависит продовольственная безопасность многих стран. Каких? От нашего зерна на 70−90 процентов зависят разве что Ближний Восток и Северная Африка, но вовсе не те, кто вводил санкции.

— В том-то и дело. И ещё несколько стран в Африке, которые нам тоже ничего не сделали. А в Южной Европе, к примеру, просто подорожает чиабатта. Имея полтора процента мирового ВВП очень трудно угрожать миру дефицитом. На Западе это просчитали давно, когда ещё готовили реформы Чубайса, не он же сам их придумал. Раньше такие же реформы Бальцеровича прошли в Польше, и она была и правда тогда на грани голода. И сейчас Польша вообще ничем и никому угрожать не может, разве что самой себе. Думать надо было раньше, гораздо раньше.

— Медведев утверждает, что экспорт нашей сельхозпродукции превышает экспорт вооружений. О чем это говорит, что мы можем влиять на другие страны?

— Это говорит о том, что наш оружейный экспорт тоже не является значимым фактором мировой политики. Нам позволили выйти на этот рынок, чтобы растрясти наши секретные технологии, а теперь выпрут.

— Медведев предложил отказаться от продажи недружественным странам российских продуктов и сельхозпродукции, а также ничего у них не покупать. По словам Медведева, мы и так ничего не покупаем с 2014-го года, но список можно расширить. За счет чего, например?

— Например, бананы стали самым дешёвым фруктом в России, они в Рязани не растут. Виноград у нас наполовину импортный. Апельсины само собой, вообще цитрусовые. Даже яблоки выгодней возить через океан, чем хранить всю зиму свои. Про мясо и молочку я уже говорил. Оливки у нас растут только в очень небольшом количестве в Крыму. Долго перечислять можно. Давайте я по кухне пройдусь. Вот молодая картошка из Египта, она в два раза дешевле московской, и на мой вкус лучше. Вот баклажаны, я их люблю, импортные, само собой, у нас хранятся только в консервах. Сладкий перец, помидоры бакинские. Про сыры молчу вообще. Современный человек уже привык питаться разнообразно, круглый год. Мы забыли про сезонные авитаминозы, мы уже не визжим от восторга от первой редиски. Можно, конечно, вернуться к кашам и квашеной капусте, но на общественном здоровье это скверно отразится. Итак мало живём и много болеем.

— По мнению Медведева, российских продуктов будет достаточно «для полного обеспечения наших внутренних потребностей». Это так?

— Я уже сказал, что это плохая идея вернуться к стереотипам питания столетней давности. Мы уже другие, и нас не устроит продолжительность жизни в сорок лет и тридцатилетние старухи не устроят. Человек — это то, что он ест. И на перловке с солёным огурцом здоровое поколение не вырастет. Мы уже забыли про феномен акселерации, когда весь двадцатый век дети вырастали крупней отцов. А сейчас в нашей стране акселерация давно остановилась. Ещё немного, и пойдёт вспять.

— Медведев также предложил поставлять продукты и сельхозкультуры дружественным странам за рубли и национальные валюты. Много найдется желающих? Пока только йеменские хуситы высказались за покупку зерна за рубли. Звучит, как анекдот…

— Я уже сказал, что на 1 апреля Медведев самый подходящий ньюсмейкер. Рубль всё равно обеспечен долларом, даже опосредованно, через какой-нибудь хуситский тугрик, всё равно. Так устроена мировая финансовая система. Выйти из неё или изменить глобально — это колоссальной трудности задача. Это и Китаю пока что не по силам. Это если б удалось оторвать зону евро от доллара, тогда что-то такое забрезжило бы. И то очень сомнительно. А сейчас мы рискуем попасть в зону бартера со своими валютными заморочками.