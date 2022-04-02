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Московский листок

ПОЛНЫЙ Делягин N 35

Опубликовано 02.04.2022 в разделе комментариев 1

#госдума #социалза #делягин

Нереальная реальность: где фейк, а где шокирующая правда. Еженедельный обзор новостей от депутата Государственной думы, президента Союза профсоюзов России Михаила Делягина.

#Госдума, #СоциалЗа, #Делягин



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Всего комментариев к статье: 1
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альтф4 написал 02.04.2022 11:43
Нахрена вы этого дурачка стали форсить?
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