И кто же у нас теперь народ? И кто у нас - "враги народа"?

Есть такой Олег Царев, в прошлом довольно заметный депутат Верховной рады, даже был кандидатом в президенты, но снял кандидатуру, уступив Порошенко, а потом стал просто политэмигрантом.

О нем вспомнили в связи со "спецоперацией" и направили в обозе российской армии на роль возможного будущего правителя Украины или того, что от нее останется. Сам он описывает это так: "Больше месяца я провёл в основном в населённых пунктах, относящихся к районным центрам под Киевом, Бородянка и Иванкив. Сейчас армия РФ оставила эти населенные пункты. Надеюсь, что все, кто начал с нами сотрудничать из местных жителей, успели покинуть Украину".

А если не успели?

Что сделали талибы с теми афганцами, что сотрудничали с американцами, но "не успели", страшно даже представить себе. Во всяком случае, весь мир видел, как люди падали с взлетающих самолетов, лишь бы не попасть в руки к "патриотам".

Боюсь, что на Украине будет не веселей, чем в Афганистане. И те, кто "в ответе за тех, кого приручили", не могли этого не сознавать.

Так вот, этот Олег Царев пишет: "Надо осознать то, что события давно вышли за рамки спецоперации. (...) Мы начнём побеждать тогда, когда поймём, что все очень серьезно. И когда поймём что это не спецоперация, а война. Когда поймём, что на кону жизнь нашей страны".

https://www.facebook.com/tsaryovoleq

Да, в общем, кто б спорил...

Но где же наша доблестная Генеральная прокуратура?

Почему за те же слова и те же мысли уже месяц блокируются различные медиа, наказывают людей, да тот же ФОРУМ.мск целиком заблокирован Генпрокуратурой как якобы "экстремистский", а Цареву, оказывается, можно?

Как тут не вспомнить крылатую фразу: "Своим - все, врагам - по закону". Ее приписывают то Франко, то даже Муссолини, и нет сомнения что они ее тоже произносили, но первенство историки отдают Бенито Хуаресу, мексиканскому диктатору 19-го века. Именно в честь него, кстати, родители назвали Бенито Муссолини. Как видим, фраза устоячиво ассоциируется с фашистскими режимами.

А вот повтор из очень близкого нам времени.

"Один из очень выдающихся людей сказал так: "Своим все, чужим - по закону". Хотелось бы, чтобы в нашей стране действовал такой тезис, такой неформальный лозунг", - обратился к премьер-министру Владимиру Путину в ходе расширенного заседания правления Торгово-промышленной палаты гендиректор ЗАО "Русская кожа" Александр Рольгейзер.

- С этим тезисом полностью согласен. Поверьте мне, многие из присутствующих в зале знают, что я пытаюсь реализовать его на практике, - ответил Путин.

Так что насчет Олега Царева можно не беспокоиться. Если другие политэмигранты едва сводят концы с концами, то, согласно данным Википедии, Царев является учредителем и директором нескольких коммерческих организаций организаций.

Учредитель: ООО «Санаторий Кирова» (Ялта, соучредитель жена — Царёва Лариса Анатольевна), ООО «Феодора» (Алушта, директор мать — Царёва Нина Васильевна), ООО «Сельбилляр» (Ялта, директор мать — Царёва Нина Васильевна), ООО «Днепр» (Алушта, директор мать — Царёва Нина Васильевна).

Директор: ООО «Санаторий Кирова» (Ялта, соучредитель жена — Царёва Лариса Анатольевна), Частное учреждение «Музей „Усадьба княгини Н. А. Барятинской“» (Ялта), Фонд памяти семьи княгини Н. А. Барятинской «Сельбилляр» (Москва).

Не олигарх, конечно, но вполне обеспеченный господин. Может, уже обзавелся российским паспортом. а может, так и живет по украинскому - не знаю.

Я очень рад, что Олег Царев настолько свой для российских властей, но почему мы, граждане России, для этой власти настолько чужие, что наше мнения, наши взгляды власть не просто не интересуют, они для нее сугубо враждебны.

Может быть, им завоевать на Украине себе какой-нибудь другой, подходящий народ, а нас оставить в покое? Или хотя бы оставить нам закон, но не такой, "что дышло", а обязательный к исполению всем гражданам?

Допустим, написано в Конституции РФ, Основном законе, что цензура запрещается, так и запретить ее для всех. А тех, кто пытается навязать цензуру, судить по статье УК РФ номер 144. "Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов".

Или, допустим, есть в УК РФ статья о наказании за пропаганду агрессивной войны, так и применять ее, в том числе к тем, кто вместо влова "война" научился выговаривать "спецоперация". А то у нас наоборот получается, антивоенная пропаганда вроде бы не запрещена никаким законом, а наказывают.

Или, допустим, сказать, что с 24 февраля происходит не спецоперация, а авантюра с непредсказуемыми последствиями - это наказуемо или нет?

А ведь правда - последствия-то мы все видим, и навряд ли они были кем-то запланированы месяц назад.

Процитирую Царева еще раз, ведь его-то слова у нас неподсудны: "с военной точки зрения, решение оставить киевский плацдарм правильное.

Надеюсь, что сейчас придет понимание серьезности ситуации. Мне кажется, до сих пор у многих не было понимания серьезности ситуации.

У России много врагов. Россию хотят уничтожить. Не ослабить, а уничтожить. Из этой войны есть только два выхода. Или победа, или поражение. Подписать мир и выйти из конфликта нам не дадут".

То есть, когда вводили войска на киевский плацдарм, разве знали о том, что придется выводить, не достигнув цели? Если знали, то вредители, если нет - дураки.

Опять же, когда посылали Мединского с компанией заключать мир - не знали, что "подписать мир и выйти из конфликта нам не дадут"?

Эта мудрая мысль, доступная каждой домохозяйке с того момента, как Арахамия вошел в зал переговоров в кепке, пришла в голову Цареву только сейчас? Или он, все же находившийся поближе к центру принятия решений, чем домохозяйка, все знал, но делал вид, что "все по плану"?

Когда он понял, что наш главковерх попался в расставленную для него ловушку, причем вместе со всем нашим народом?

И теперь, благодаря законам военного времени, принятым в мирное время, наш народ еще и лишили права голоса, рот ему заткнули угрозой штрафа в 5 миллионов и посадки на 15 лет. Понятно, что с друзьями так не обращаются. Значит, понятно, и кто у нас "враги народа"...