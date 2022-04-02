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Московский листок

О чем мы писали 24 марта?

Опубликовано 02.04.2022 в разделе комментариев 0

украина война киев
О чем мы писали 24 марта?

Да. неплохо бы сверить, что мы оценивали верно, а что - не очень. И не было ли то, что могло показаться "экстремизмом", просто честным и правильным прогнозом?

***

"Путин и его ближайшее окружение решили пойти ва-банк и сделали ставку на блицкриг, который позволит за несколько дней решить все проблемы. Расчет строится на том, что украинское государство рассыпется после первых же нескольких ударов, после чего надо будет проводить уже полицейскую операцию и «зачищать территорию». Даже если события пойдут по такому сценарию, перспективы полицейской операции выглядят не особенно хорошо: не из-за ожидаемого сопротивления, а из-за неминуемого масштабного хаоса, справиться с которым вряд ли удастся. Однако это ещё оптимистический сценарий. 

Куда более вероятно то, что после первых успехов наступление начнет буксовать. Если украинское государство не развалится в течение ближайших трех-четырех дней, то начнется затяжная война, на ведение которой сил нет, а главное, к которой никто не готовился. И в этом случае козыри оказываются уже на другой стороне, поскольку украинские военные будут получать необходимые ресурсы извне в практически неограниченном количестве, а у армии РФ такой возможности нет".

Борис Кагарлицкий. https://forum-msk.org/material/news/17722372.html

***

"Состояние 23 российских миллиардеров сократилось на $32 млрд в этом году, при этом эскалация конфликта с Украиной может усугубить сокращение их активов, сообщает агентство Bloomberg.

Наибольшие потери понес Геннадий Тимченко, член совета директоров «Сибура» и «Новатэка». С 1 января этого года его состояние сократилось почти на треть. Председатель правления «Новатэка» Леонид Михельсон с начала года потерял $6,2 млрд, а президент компании «Лукойл» Вагит Алекперов ― $3,5 млрд.

Согласно списку миллиардеров страны, в котором 23 человека, чистая стоимость их активов в настоящее время составляет $343 млрд, тогда как в начале года этот показатель был равен $375 млрд.

Рынки рухнули на этой неделе после признания ДНР и ЛНР, в результате чего Германия остановила энергетический проект «Северный поток 2», а Великобритания ввела санкции против пяти российских банков и трех физических лиц, включая Геннадия Тимченко, Бориса Ротенберга и его племянника Игоря Ротенберга.

Что произойдет с рынками сегодня, опасаюсь даже прогнозировать".

А.Б. https://forum-msk.org/material/news/17722572.html

***

"СМИ России радостно сообщают: «Совет Федерации единогласно дал разрешение президенту Владимиру Путину на использование российской армии в Донбассе». Какому Путину, дебилы?

И в результате, на Украине и в России погибнут десятки тысяч людей, исполняя команды неизвестных лиц, управляющих этими артистами, управляющих всей кремлёвской камарильей, включая так называемых «депутатов» и «сенаторов».

И все умные, и никто, даже помирая в этом конфликте, не спросит, кто вы такие, посылающие меня на смерть уроды?"

Юрий Мухин. https://forum-msk.org/material/news/17722652.html

***

"24 февраля Путин выступил с обращением к россиянам. В нем он сообщил о вводе российских войск на Украину. Спецоперация направлена на «демилитаризацию и денацификацию Украины». 

Минобороны России выступило с официальным заявлением по ситуации вокруг Украины. Средства противовоздушной обороны вооруженных сил Украины подавлены. Военная инфраструктура авиационных баз вооруженных сил Украины выедена из строя.

Военнослужащие пограничной службы Украины не оказывают сопротивления российским подразделениям, передает ТАСС.  

Ранее Минобороны России сообщило, что гражданскому населению Украины ничего не несет угрозы. Российские военные не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины и все цели носят исключительно военный характер.

Это ошибка, которая будет стоить очень дорого. Вспомним, как Ельцин вводил войска в Чечню в 1994-м. Расхлебываем до сих пор.

А Украина побольше Чечни будет.

Признаюсь, я сильно преувеличивал разумность российского руководства... А теперь на войне как на войне".

А.Б. https://forum-msk.org/material/news/17722325.html

***

"Запад использовал их, чтобы прикрыться ими, как охотник прикрывается от медведя сворой собак.

Для западных покровителей – они расходный материал, отвлекающая шавка, которой медведь может переломать хребет в любую минуту.

Медведь пока только рыкнул в их сторону, а они уже растеряно оглядываются, где же их надежный защитник с ружьем, ведь не могут же они действительно загрызть медведя.

А охотник скрылся за дверью, сказав «фас».

И тут до них начало доходить…"

Лариса Шеслер. https://forum-msk.org/material/news/17721706.html



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