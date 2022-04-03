Песков раскрыл цель спецоперации. Вы изумитесь!

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков раскрыл одну из главных целей специальной операции России на Украине. Об этом он рассказал в эфире телеканала «Беларусь-1».
«Одна из главных целей операции — это собственно спасение этих республик и восстановление их государственности в границах 2014 года, то есть в тех границах, которые зафиксированы в конституции и Луганской народной республики, и Донецкой народной республики», — объяснил Песков.
Представитель Кремля напомнил, что Россия признала независимость ЛНР и ДНР. Кроме того, страна начала свою операцию после просьбы о помощи из этих республик.
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Ах вот оно что! В Луганске попросили, мол, восстановите, пожалуйста, нашу границу как мы сами ее нарисовали! И для этого ввели войска в Киев, Харьков и Мариуполь, ну, чтобы те отзывчивей были к просьбам.
Все очень логично, как только мы сами не догадались за целый месяц.
А что раньше-то не признавали, сейчас бы уже, наверно, восстановили до самой Венгрии, а то и дальше еще. А что? Славяносербский район в 18 веке как раз заселялся венгерскими товарищами, так что спрведливо бы было.
А освобожденные трудящиеся сильно радуются или так, не очень?
Кстати, за месяц с лишним полностью к границам областей так и не вышли. Так что "эту музыка будет вечной".
Можно еще в защиту цыган ввести войска. А то обижают их там...
А.Б.
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ШИРШИНЯН написал 03.04.2022 00:20
Кто, кто в преглубоком живет? написал 03.04.2022 00:12
Когда случится этот день - этот день будет самым счастливым в истории человечества, так как ядерная война от ботоксной крысы находится в более близкой стадии чем при Карибском кризисе.
Но уж лично по мне - лучше ядерная война чем поражение Украины!