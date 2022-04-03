Просроченный "Дикси"

«В основе нашего бизнеса лежит забота о людях». Именно так было сказано в анонсе новой рекламной программы «Дикси» «Добрый заяц».

О том, какова эта забота на практике, нам расскажет Вердиев Рауф Арифович, лидер первичной профсоюзной организации "Защита рабочих" АО "ДИКСИ Юг" (входит в Союз Профсоюзов России).

Итак, как написано на сайте «Дикси»:

«Мы создаем единую команду и корпоративную культуру.

Мы проводим корпоративные, социальные и спортивные мероприятия.

Мы привлекаем и поддерживаем таланты.

Мы обучаем и развиваем сотрудников»

Написано замечательно. Пройдёмся по пунктам.

«Мы привлекаем и поддерживаем таланты» — с привлечением у «Дикси», действительно всё обстоит неплохо. При посещений магазинов этой конторы постоянно видишь объявления о поиске новых работников. Почему? Чтобы разобраться в этом, нужно перейти к другим аспектам корпоративной культуры.

Визитная карточка оной культуры – неоплаченные переработки. Люди, занятые на складе «Дикси Юг» (тот самый РЦ «Шушары)», работают по 12 часов. Периодически перерабатывают больше. Это время не оплачивается. График у них — два через, периодически заставляют работать в выходные. Есть книжка такая, Трудовой кодекс называется. В нём написано, что за переработки нужно платить в двойном размере. В «Дикси» переработки оплачивают, как обычное время.

Значительная часть работников «Дикси» – иностранцы, нанятые по аутсорсингу. Работают по 12 часов с одним-двумя выходными в месяц. Им также нужно платить за переработку в двойном размере. Но не платят. Отказаться от переработок нельзя – увольнение или штраф.

Работники транспортного отдела РЦ «Шушары» (водители) и работники магазинов «Дикси» Санкт-Петербурга и Ленинградской области работают примерно по 15-18 часов, из них оплачивается 10 часов.

«Мы обучаем и развиваем сотрудников»

Это да. Менеджмент старается развить работника по максимуму. Так, чтобы один работал за троих (получая зарплату за одного, иногда и не в полном объёме).

«Мы создаем единую команду и корпоративную культуру»

Отметим, что по многим показателям корпоративная культура сильно смахивает на тюремную.

«Охрана не выпускает со склада работников без разрешения менеджера», - говорит Рауф. — «Если в туалет надо – тоже не выпускают. Туалетов на складе острая нехватка, зато есть термобоксы для хранения продуктов и мойки для термобоксов. В общем, если сильно надо, присел в термобокс, потом окатил его из шланга и он, как новенький. Можно новую партию продуктов загружать и в магазин везти. А что на термобоксе пятна соответствующего обстоятельствам цвета, так на продуктах не отпечатаются, по крайней мере, сильно».

В довершении рассказа о культурной жизни отметим, что «Дикси» культурно предоставляет своим работникам общежитие. Те из них, кто вынужден пользоваться этой услугой, очень жалуются на вшeй, блoх и клoпoв. Видимо, тоже культурных.

«Спортивные мероприятия». Ну, какой интерес к спортивным мероприятиям у человека с таким графиком жизни, сами можете понять. Впрочем, у водителей «Дикси» жизнь, действительно, заполнена «спортом». Первая спортивная дисциплина - экстремальное вождение. Машины загружают с большим перегрузом, к примеру в А/М – «Ивеко Дели» (допустимая грузоподъёмность - 2 900 кг) могут забить до 6 500. Водителям приходится избегать внимания ГИБДД (не избежал, штраф платит водитель. Впрочем, может дойти и до увольнения). А ещё вычеты из зарплаты за перерасход топлива (а как же его не будет при таком перегрузе?)

Плюс машину перед поездкой нужно прогонять через техосмотр, а на этом тоже экономят. Сломалась машина перед поездкой – водитель докладывает руководству, руководство в ответ – сделай что-нибудь! Случилось что-то не то — виноват водитель. Штрафовать. Увольнять.

А иногда случается что-то уже совсем не то. В день происходит по два – три взрыва колёс (опять же от перегруза). Пока жертв не было, кроме водителей (на лечение которых, если лечение нужно, «Дикси», будучи социально ответственной компанией, собирает деньги). Нет, не выделяет, а собирает с других водителей. Надеюсь, они так делают не из жадности, а потому, что как написано на сайте «Дикси» — «Мы создаём единую команду».

Впрочем, это пока жертв (кроме водителей) не было, а если такая экономия средств за счёт сокращения (перегрузом) количества рейсов будет продолжаться, одна из машин не просто вылетит на обочину, а впишется куда-либо совсем не туда. И опять же виноват будет исключительно водитель.

К экстремальному вождению добавляется ещё один вид спорта - силовой экстрим.

«Более 50% роллов и боксов (передвижных шкафов для перевозки продуктов) убитые, колёса у них квадратные, то что-то на эти колеса намотано, просто так не катятся и мы должны затрачивать сумасшедшую энергию, силы по выкатыванию их из фургона...

… фургона гниют полы, из за этого выкатывать еще сложнее, на складе РЦ палеты при загрузке в фургон часто доталкивают погрузчиком, при этом разрушая основу палета, опять приходится водителям ползать по грязному полу фургона, исправлять эти безобразия, руководству докладываем - всем наплевать….», — рассказывают работники.

Сколько же получают члены «единой команды» люди за такой труд и такую жизнь? Обслуживающие магазины — 15-25 тысяч, водители и люди, обслуживающие склады — 25-45 тысяч. Причём, если начальник тобой доволен. Если же недоволен, то штрафы, а в случае с водителями, ещё и отстранение от работы.

«беспричинно, не утруждая себя объяснениями, руководство может отстранить от работы водителя или экспедитора, что напрямую скажатся на его зарплате».

Также на сайте «Дикси» провозглашено — «Качество. Мы стараемся максимально соответствовать ожиданиям клиентов и сотрудников, выстраиваем эффективное взаимодействие с поставщиками и партнерами и отвечаем за качество наших товаров и услуг», «У нас работают многоступенчатые аудит и контроль качества продуктов».

Достаточно наивно требовать от людей, работающих с большими перегрузками, хорошего качества работы. Иногда товары, пакуемые в спешке, с перегрузом и, соответственно, «на пинках», могут оказаться малость помятыми и «покатавшимися» по полу или по тротуару. А иногда и не очень свежими. Периодически работники наблюдают происходящее на складе РЦ «Шушары» корпоративное чудо рыночной эффективности. Хороший товар куда-то «убегает» сам собой, а на его место «приползает» просрочка (кстати, данная просрочка обычно уничтожена, если конечно, верить документам).

Естественно, в «Дикси» применяется и обычное сетевое корпоративное «омолаживание» товара. Порезать старую колбасу или сыр на ломтики, заново упаковать, поставить новую дату. И всё. Колбаса и сыр уже новые!

«Мы осознаем важность слаженной командной работы, двигаемся в одном направлении, всегда слушаем и слышим друг друга»

К сожалению сотрудников «Дикси» все попытки заставить начальство что-то услышать кончались коротким ответом: Не нравится – увольняйся!

Люди пришли к логичному выводу, что поодиночке с ними разговаривать точно не будут, и начали организовываться. На РЦ Шушары АО «Дикси Юг» была создана первичная профсоюзная организация «Защита рабочих» (входит в СПР) Союза профсоюзов России.

На первое же обращение руководство «Дикси» дало ассиметричный ответ — Рауфа Вердиева уволили 15 марта 2021 года за «нарушение техники безопасности». Ну, да, действительно, подписываться под обращением профсоюза к работодателю не совсем безопасно.

Был подан иск в Кировский городской суд. Защитникам Рауфа — Сергею Владимировичу Храмову (Генеральный инспектор труда Союза Профсоюзов России) и Маленцову Степану Сергеевичу (Председатель Профкома Территориального Организации по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области МОРП "Защита") удалось добиться восстановления Рауфа Вердиева на работе.

8 октября 2021 года Рауф Вердиев снова был уволен. На этот раз лидер профсоюза «совершил» (по версии работодателя) прогул. Снова был подан иск в суд. Процесс идёт. Ближайшее (и, возможно, завершающее) заседание назначено на 29 апреля 2022 года.

Отметим, что по закону ст. 377 ТК РФ и ФЗ от 12.01.1996 N 10-ФЗ и ФЗ от 12.01.1996 N 10-ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», а именно статью 11 «Право профсоюзов на представительство и защиту социально-трудовых прав и интересов работников», пункт 5: "Профсоюзные представители вправе беспрепятственно посещать организации и рабочие места, где работают члены соответствующих профсоюзов, для реализации уставных задач и предоставленных профсоюзам прав" Рауфа соответственно должны беспрепятственно пускать на территорию склада «Дикси» (как лидера профсоюзной организации). Однако из вышеописанного уже можно понять, как менеджмент выполнил это требование закона. Никак.

Профсоюз обратился в прокуратуру. Прокуратура согласилась с тем, что не пропускать лидера профсоюза на предприятие недопустимо, аргументами, вынесла соответствующее определение.

Однако после получения бумаги из прокуратуры руководство «Дикси» по прежнему не пускает Вердиева, и еще снова занялось террором, на этот раз широкомасштабным. Людей вызывали к руководству. Некоторым обещали за выход из профсоюза деньги. Некоторым, наоборот, угрожали. Пытались мотивировать не только выйти из профсоюза, но и дать показания на Рауфа Вердиева о том, что он якобы присваивает профсоюзные деньги. Более того, бумаги с предложением накатать заявление на Вердиева даже выдавались работникам. Лично и особо отличились в беседах с работниками директор РЦ Шушары АО "Дикси Юг" Верховых Юрий, зам. директор РЦ Шушары АО "Дикси Юг" Зайончковский Валерьян, руководитель Отдела учетных операции РЦ Шушары АО "Дикси Юг" Ахтамова Екатерина и руководитель транспортного отдела РЦ Шушары АО "Дикси Юг" Тронза Константин, Иван Коновалов, менеджер ОПП (отдел предотвращения потерь) РЦ Шушары АО "Дикси Юг".

Напоследок отметим, что в марте этого (2022-го) года водителям (возможно, в результате многочисленных обращений профсоюза) начали оплачивать сверхурочную работу, хотя не сказать, что щедро. 200-300 рублей за сверхурочный выезд (а выезд этот может занять и 2-3 часа, и полдня). Мелкому и среднему начальству также подняли зарплату (возможно, чтобы лучше и активнее боролись с профсоюзом).

Профсоюз, естественно, собирается продолжить защиту своих трудовых прав, гарантированных законодательством РФ. При столь трогательной заботе о работниках, которую практикуют «Дикси», просто другого выхода нет.