Автор этих строк поддерживает украинскую операцию. Что ж поделать, и плохое против худшего. Но все же, если бы мы жили в современном СССР, и о котором ниже, ничего этого не было бы и в помине. Нынешние жертвы – кровавая плата за отсутствие социализма.

Но констатировать факты лишь полдела. Надо действовать. Отсюда и последнее предложение единороссам. Но если не договоримся – тогда пусть не обижаются к концу года, и когда их участь станет незавидной. Надо думать именно сейчас.

***

Революция происходит не столько потому, что обыватель прочитал умную книжку (хотя не помешает); сколько потому, что семью кормить надо. А никаких перспектив насчет дохода и нет. С каждым днем хуже, хуже и хуже. Отсюда очевидно, что единороссы выдохлись. Или они угробят страну к концу года; или протрезвеют, и отдадут власть коммунистам. В кои то веки все можно решить цивилизованно. Все-таки двадцать первый век на дворе.

Да, большинство россиян пока в эйфории. Мол, надо довести украинскую операцию до конца, и все наладится. НЕ НАЛАДИТСЯ! Общественный организм уже сломался. И по простой причине. Накопление золотовалютных резервов невозможно по заморозке западом. А если переводить в инвестиционные рубли, то коррупционные и бездарные «национальные проекты» не дают экономический рост, и рост инфляции обеспечен. Поэтому цены будут сумасшедшими к концу года.

И при этом, еще раз, никто не говорит, что украинская операция не нужна. Но единороссы попали в исторический цугцванг. Впрочем, подобно концу всех реакционеров. И операция нужна; и слезть с сырьевой иглы невозможно. Отсюда неизбежный коллапс.

И только революция и уничтожит нацизм, и спасет страну! Чуть ли ни на следующий день. И советский инвестиционный рубль, в частности, станет составляющей мировых резервов. Вопрос только в том, произойдет это цивилизованно и быстро, или… как всегда.

***

Вот толстопузые единороссовские мужики болтают с барским видом на телевидении, что победят одной рукой. Но это называется по-русски – лохов разводить. Потому что монополизм и коррупционность экономики зашкаливают настолько; что запускать в нее большие и быстрые рубли бессмысленно. Инфляция (девальвация, один хрен) обеспечена. В том-то и разница, что Кремль процветал резервным валютным амортизатором в предыдущие времена. А теперь, когда амортизатор сломался - все пойдет в разнос.

И когда тучные нулевые еще цвели и пахли, автор утверждал о неизбежном кризисе к двадцатым годам именно по означенной причине. По всем прикидкам, переходный ГМК истощался к этому времени (переходный от «военного коммунизма» к реальному социализму, стоит напомнить). И надо же, как в воду глядел. Потому что и конкретная форма окончания переходного периода ясна, и в виде украинских событий. Но специфика и в том, что можно выкрутиться мирно. Производительные силы развились до такого уровня, что революции не теряют своего формационного характера - но теряют братоубийственную составляющую. По крайней мере, теряют значительно.

Допустим, закон Верховного Совета СССР принимается о неприкосновенности Путина-Шойгу-Чемезова-Лаврова-Патрушева-Бортникова и компания, и черт с ними, лишь бы не было перекосов гражданской войны. И стоит напомнить этой компании, и для пущего вразумления, что договориться с западом уже невозможно. Рубикон перейден. Если кто-то думает, что запад слаб, и нынешний Кремль справится с ним на ать-два; тот сильно ошибается. Запад будет давить вплоть до перекрытия торговых путей и захвата судов. Ему самому деваться некуда; и вавилонская башня его долга может рухнуть. Следовательно, или единороссы рухнут со всей страной; или единственный выход в СССР.

Ну, хорошо, иной Фома неверующий может не читать дальше. Его проблемы. А вот автор ставит себя на место французского президента или германского канцлера; и видит, что стоит коготку увязнуть, всей птичке пропасть. Если мир увидит, что рублевые резервы возможны; то евро покатится вниз. Нет уж, пусть собственные граждане мерзнут и голодают, но пока шанс имеется – этот шанс надо использовать. Более того, пересилить нынешнюю Россию вполне возможно. Если выдержать пусть дорогие, но закупки углеводородов от Катара до США с год, плюс экономия и прочие трудности, – то российские золотовалютные резервы истощатся, и победитель получает все.

Еще раз, вся единороссовская стратегия основана на том, что запад сломается, и признает резервы в рублях. А если не сломается, что тогда?.. А если и восток будет покупать от случая к случаю, да за мизерную цену?.. Ухудшение наступит стремительно. Следовательно, Россия победит только в том случае, если социалистическая революция произойдет от Чукотки до Калининграда! Тогда и быстрое импортозамещение обеспечено; и Евросоюз приползет на коленях с мольбами о прощении. Бес попутал; и резервы в рублях, так в рублях.

И даже с технической точки зрения революция будет мощной и быстрой. Ведь девяносто процентов силовиков – от рядового до майора и даже полковника – выходцы из рабочих семей и бюджетников. Конечно, десять процентов приблатненных наберется; но это мизер по сравнению со всей страной. И когда батя семейства скажет сыну-капитану, ужасаясь скачущим ценам и подползающей нищете – слушай, да пошла эта власть зеленым лесом – тот поддержит, и вся недолга.

Так что предложение единороссам вполне разумно. Если часть их руководства обладает реальной информацией, и способна мыслить на перспективу (все-таки училась в советских школах и вузах), то стоит задуматься именно сейчас. Или, еще три-четыре месяца, и поздно.

***

Но все же, и для полной убедительности, почему СССР будет эффективнее; и рассматривая вопрос с социально-экономической и военно-политической точки зрения. Хотя, насчет первого, автор прожужжал все уши. Советское хозрасчетное предприятие заточено на инновации априори. Потому что один человек на общезаводской конференции – один голос. И ни в какое сравнение с акционерной вакханалией монополизма, когда один человек может владеть контрольным пакетом акций, а тысяча мелких акционеров лишь для позорной массовки.

Но коль один человек – один голос, то рабочие молодых и средних возрастов, и которые хотят работать эффективно для создания семей, имеют полную возможность проводить инновационную политику. Конечно, если рабочие старших возрастов уберегут от излишнего риска, даже еще лучше. Тогда соединение молодого задора с опытом и создаст устойчивое инновационное развитие. А уж когда подобные предприятия соперничают между собой на базе равной платы за ресурсы, и на базе общенародной собственности – то инновации будут течь постоянным потоком. Короче, старожил сайта читал о социально-экономических предложениях автора столь много, что стоит перейти к военно-политической составляющей.

Но и в этой сфере автор оказался прав не только стратегически, но и тактически. Оный говорил уже месяц назад, что коль единороссы прошляпили напухший украинский нацизм; не надо страдать экспансионистскими завихрениями наподобие окружения Киева-Чернигова, а надо сосредоточить все силы на освобождении Донбасса и юга Украины. Да, с превосходством во всем воздухе для уничтожения военной инфраструктуры, но тем не менее.

А теперь, что же, за просчет несоответствия театра военных действий операционным возможностям надо платить; и даже «Стратегия» Свечина предупреждала об этом сто лет назад. Еще раз, ау, граждане в Генеральном Штабе, операция прямо-таки напрашивалась двухфазной. Первая фаза – Восточная Украина; вторая фаза – Западная. Ан нет, вот как бы поднести к столу всю Украину. Вот и придется расхлебывать.

То есть, все российские войска надо перебрасывать на донбасский котел. И перебрасывать честно и открыто. Да, запад будет набирать пропагандистские очки. Мол, русские варвары ушли от стен Рима (тьфу ты, Киева). Да и хрен с ним. А вот обрушиться на донбасскую группировку со всей возможной мощью – это дело, и которое перекроет пиарские частности в разы.

И да, надо смотреть правде в глаза. Пока будем варить донбасский котел, западная эйфория от снятия войск под Киевом может дойти до того, что поляки войдут во Львов. Что ж поделать; раньше надо было думать. А теперь и, если уж делить на Восточную и Западную Украину, так делить. Следовательно, нам Запорожье, Николаев, Одесса (даже с Николаевым и Одессой куча проблем, но все же вопрос должен быть решенным), – короче, восточное побережье Днепра с югом, - западу все остальное. И насчет Харькова надо постараться; но это и входит в понятие донбасского котла. И ХВАТИТ! Хватит херней маяться. На все остальное нет сил. Да и вообще, наширша нам заноза в заднице типа Киева и Львова. Вот пусть поляки-Львов-Киев бодаются до бесконечности, и кто из них свидомее. Пусть стреляют друг друга. А мы будем дело делать в виде денацификации востока и юга.

Если уж это не делать, ничего не делать. А дальше, и как сказано выше – без демократии никак. Ну, никак! К примеру, Кремль договаривается о выборах в Верховный Совет. Даже можно назвать его «общественный», «патриотический», умный поймет. Верховный Совет собирается, и пока Кремль имеет авторитет победы и силу, принимается закон о неприкосновенности верхушки единороссов. Вот насчет Чубайсов-Потаниных навряд ли; но насчет «силовиков» еще можно.

И все, дальше уже проблемы коммунистов. На них и все собаки в случае чего (но мы справимся, и даже заставим сделать рубль мировым резервом). А вот Путин-Патрушев-Лавров-Шойгу-Бортников могут ловить рыбку наконец-то, нянчиться с внуками, поправлять здоровье, загорать на дачах и тому подобное. Формационный переход (с отменой частной собственности, и не надо мозги пудрить), не отменяется – но становится относительно безболезненным, и что окупится сторицей.

А мощь этого маневра еще и в том, ЧТО САМ ЗАПАД ПОПАДЕТ В СОБСТВЕННУЮ ЛОВУШКУ. За что боролся, на то и напоролся. То есть, он сам накрутил мир «левой» идеологией, и против «тоталитаризма». Да, первая дебильна, и про всяких геев и прочая дребедень – но ведь по форме-то поздно, и слово не воробей, вылетит, не поймаешь. Сам запад и окажется в дураках; и когда второй Советский Союз появится прилюдно и наглядно; и аж с Красным Знаменем на доме Советов. Уже большинство молодежи в самих Соединенных Штатах поддерживают социализм; и тут бац, СССР тем более. И как западные элиты будут выкручиваться, интересный вопрос. Придумают, конечно, что-нибудь; но то, что это нанесет мощнейший пропагандистский удар по всему западу, это безусловно. Всякие CNN и Google будут вынуждены перестраиваться на ходу; и вся глобалистская информационная машина попадет в кризис. А коль мир живет в эру пиара, это уже полбеды.

Поэтому СССР будет эффективнее запада и экономически, и политически, и в военном смысле, и в пропагандистском. Все козыри на руках. И вот если в таких условиях обрезать сырье и рынок Евросоюзу – то последний сломается без разговоров. Тогда год терпения, и без относительно дешевых ресурсов, бессмыслен. СССР выиграет все равно. Поэтому Евросоюз и приползет каяться. Уже лучше резервный рубль, чем погибель в принципе.

Но все это возможно достаточно быстро, – это будет все равно, но смысл статьи именно в «быстро и относительно безболезненно», - если единороссы проявят мудрость, и отдадут власть современным коммунистам. Да, с гарантиями, с утряской вопросов безопасности, но в принципе. И это уже последнее предложение верхушке Кремля. Если протянуть три-четыре месяца; то народ разозлится, и уже никакие коммунисты не смогут взять ситуацию под контроль. Кровавая плата за отсутствие социализма может быть чрезмерной не только по отношению к народу, но и по отношению к нынешней власти.

***

Вот автор ставит себя на место фээсбэшного генерала, тем более перед пенсией; на место влиятельного прокурора, богатого айтишника, блатного чиновника, и не важно в поднятом смысле. И видит, что сам Путин затолкал ситуацию в социализм и СССР. Иного выхода просто-напросто нет.

Офшоры и виллы стали бессмысленными, и запад отберет и накажет все равно. Или, если мозгов нет, и кто-либо надеется, что все утрясется каким-то чудесным образом в нынешней России, это уже хроническая болезнь. Потому что Центробанк потрепыхается месяца два-три, и галопирующая инфляция НЕМИНУЕМА. Поэтому прямо сейчас, - не в фамилиях дело, а в принципе, – звоните Кагарлицкому-Баранову, и для связи с огромной российской левой ойкуменой, и еще можно вырулить ситуацию.

Более того, если будете медлить, может получиться в разы хуже! Если, наоборот, разгромите левую оппозицию до конца - то на безрыбье и рак рыба, и навальнисты поднимут голову опять и снова. И вот последние-то церемониться не будут. Они оторвут яйца с садистским удовольствием; и за все свои, так сказать, страдания.

Так что никуда с подводной лодки не деться. Единственная сила, которая может и ситуацию выправить, и спасти разумную часть единороссов, понимая всю сложность жизни – это левая и социалистическая сила, и близкая к реальному патриотизму. Иначе никак. Следовательно, последнее предложение единороссам. Ее дальновидной и разумной части уж точно. Даже Энгельс говорил, что:

«Как только наша партия овладеет государственной властью, ей надо будет просто экспроприировать крупных землевладельцев, точно так же, как промышленных фабрикантов. Произойдет ли эта экспроприация с выкупом или без него, будет зависеть большей частью не от нас, а от тех обстоятельств, при которых мы придем к власти, а также, в частности, и от поведения самих господ крупных землевладельцев. Мы вовсе не считаем, что выкуп недопустим ни при каких обстоятельствах; Маркс высказывал мне — и как часто! — свое мнение, что для нас было бы всего дешевле, если бы мы могли откупиться от всей этой банды» (Ф. Энгельс, Крестьянский вопрос во Франции и Германии, К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., 2-е изд., т.22, с.523).

Так что никакого обмана, а голая наука. Более того, речь идет о самом главном – о безопасности семьи и сохранении жизни. Если опоздать, то внесистемные «либералы» и их покровители порубят единороссов в капусту. И наоборот, если успеть насчет контакта с грамотными левыми силами, еще можно вырулить без подобных перегрузок.

Итого. Вопрос только в том, произойдет это цивилизованно и быстро, или… как всегда.