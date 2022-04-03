Выходит, украинская артиллерия стоит в 6 верстах от ЛНР?

Украинские войска выпустили пять снарядов калибром 122 миллиметра по Первомайску в Луганской народной республике, сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в Telegram-канале.

Обстрел зафиксирован в 05.30 с направления населенный пункт Золотое-4.

Как бы ничего необычного, все последние 8 лет так и оттуда. Но вроде бы спецоперация имела целью, чтобы прекратилось?

И бодрые сообщения полковника Басурина о том, что войска ЛНР продвинулись на 50, 100, 125 километров от линии разграничения - как им не верить, если за сомнения срок?

А с другой стороны от Первомайского до Золотого 6 километров, между ними речка Камышеваха, естественный рубеж. Выходит, не форсировали пока еще речку? Или форсировали, но украинские войска все равно еще там? Ведь калибр 122 миллиметра - это километров пятнадцать дальности...

Вспоминаю, был в советские времена такой термин - "приписки". Когда не сделали, а отчитались.

Начальство редко, когда соберется поехать и проверить. Опять же большое начальство нынешнее даже и газет не читает, им в папочках приносят...

Остается только закрыть географию как науку. За экстремизм и дискредитацию вооруженных сил.

А.Б.