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Московский листок

Россияне стали путешествовать из Петербурга в Москву поездом

Опубликовано 03.04.2022 в разделе комментариев 0

туризм отдых
Россияне стали путешествовать из Петербурга в Москву поездом

Билеты в Москву стали самыми востребованными у россиян для путешествий на поезде с 1 по 30 апреля, сообщили ТАСС в аналитическом центре сервиса поездок и путешествий Tutu.ru. Более 25% билетов, забронированных с 1 по 29 марта, приходится на столицу.

Наибольшим спросом столица пользуется у жителей Санкт-Петербурга, Симферополя, Казани, Нижнего Новгорода и Краснодара.

На втором месте по популярности - Санкт-Петербург. Более 10% пассажиров планируют посетить Петербург в апреле.

Интересно, а куда и на чем еще ехать, если почти все внешние направления закрыты? Да и самолетом все более стремно, аэропорты в южном направлении закрыты опять же... Маршрут на танке в Киев и Чернигов недавно закрылся, а в Одессу еще не открылся, купаться холодно.

Кругом внутренний туризм.

А.Б.



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