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Московский листок

Когда Песков виляет собакой

Опубликовано 03.04.2022 автором в разделе комментариев 0

кремль песков
Когда Песков виляет собакой

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что установил себе VPN-сервис, он отметил, что в России это не запрещено.

"Ну конечно, почему нет. Это не запрещено", - сказал Песков в эфире телеканала "Беларусь 1".

- А почему да? - хотел бы я спросить.

В обязанности Пескова входит не только молоть всякую чушь под камеру, но и отслеживать медийное пространство, после чего докладывать главе государства разные неприятные для него вещи. Тем более, что Путин, говорят, газет не читает, пользуется вторичной информацией.

Понятна мера ответсвенности пресс-службы?

Получив искаженную информацию глава государства принимает ошибочное решение. Сколько таких было? Кто-то ведь его убедил, что на Украине нас будут с цветами встречать...

А теперь представьте, что Генпрокуратура и РКН последовательно ограничивают информационное пространство РФ, начиная с законов Яровой, которые вывели из поля зрения наших медиаконцентраторов мировые СМИ, и заканчивая безумием последнего месяца, когда даже Масяню закрыли.

То есть не только рядовые граждане, но и власть имеет весьма узкое поле обзора. Как в танке.

То, что пресс-секретарю президента приходится ставить ВПН, чтобы хоть как-то, не только в окуляр, но и через люк на башне взглянуть на мир из своего танка - это очень плохой симптом.

Я об этом много говорил раньше, но надоело - власть в РФ пытается создать в СМИ иллюзию "правильного" миросозерцания. И сама же первая становится жертвой этих иллюзий.

Это как с соцопросами. Вы выстраиваете полк солдат-срочников и опрашиваете, а потом сообщаете, что опросили тысячу человек из самых разных регионов страны. И все они с удовольствием едят перловку и предпочитают смотреть новости 1 канала, причем коллективно.

Бесполезно говорить, что в медийном мире следствие влияет на причину - да и как скажешь, когда рот тебе заткнули... Ну так я не скажу, а кто-то не услыщит.



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