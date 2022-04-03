Новости от "запрещенного" Анатолия Баранова.
Спрашиваете, мол, говорил, что нет денег, а новости вести продолжаешь. Ну что поделать, иногда в жизни что-то надо делать и бесплатно.
Хотите помочь? Это здесь: https://www.tinkoff.ru/cf/3ORVRHYRNZ5
И отдельно номер карты 5536 9109 9139 1469
Тяжелейший удар - блокировка ФОРУМа.мск. Кто на "маке" может заходить без проблем, для "хрома" вот расширение, которое прекрасно открывает как ФОРУМ.мск так и Фейсбук: https://chrome.google.com/webstore/de...
Очень прошу - заходите, посещаемость упала раза в два, надо как-то восстанавливать, пока не посадили совсем.
#анатолийбаранов, #госдума, #социалза, #форуммск, #политика, #последниеновости
1 Песков раскрыл цель спецоперации. Вы изумитесь!
2 Выходит, украинская артиллерия стоит в 6 верстах от ЛНР
3 Россияне стали путешествовать из Петербурга в Москву поездом
4 Верховная рада Украины приняла закон о национализации имущества россиян и сочувствующих
5 Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что установил себе VPN-сервис,
6 Спецслужбы Казахстана задержали агента иностранной разведки, планировавшего покушение на президента страны
7 На Украине в частном обороте танки и пулеметы
|
|