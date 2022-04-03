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Московский листок

Может, и не убьют, но ограбят

Опубликовано 03.04.2022 в разделе комментариев 1

украина европа война киев
Может, и не убьют, но ограбят

Верховная рада Украины приняла закон о национализации имущества россиян и сочувствующих - тех, кто поддерживает «специальную военную операцию» России.

Глава фракции партии «Слуга народа» Елена Шуляк пояснила, что закон о национализации касается россиян, а также тех, кто не является гражданином РФ, «но тесно связан с ней». Национализация имуществ лиц, вне зависимости от гражданства, которые публично поддерживают военную операцию России, будет возможна по решению Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Для меня загадка, как в современном мире можно конфисковать иущество гражданина только потому, что он придерживается тех или иных взглядов? Да еще не по суду. а решением СНБО?

Вся буржуазная западная цивилизационная модель держится на одном простом правиле - имущество, приобретенное законным путем, неотчуждаемо! Жизнь забрать легче, чем лишить законного имущества.

Еще более дико выглядит конфискация имущества россиян - тут даже и не надо высказывать никаких взглядов, просто достаточно быть гражданином РФ.

Может, пора уже нашивать желтые звезды и отправляться в концлагеря?

Во всяком случае, бежать на Украину от российского режима я бы уже поостерегся...

 А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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Оставте в покое звезды
Stangel написал 03.04.2022 10:42
Вы старательно пытаетесь поставить в один ряд трагедию еврейского народа, и очищение планеты от метастазов рашизма Но, как говорят в Одессе, которую вы сегодня бомбили, это две большие разницы
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