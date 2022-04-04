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Московский листок

Ипотечный прицел. Семью ростовчан выселяют 6 апреля

Опубликовано 04.04.2022 автором Е. Сидоренкова ОКП-РК-инфо в разделе комментариев 0

жкх жилье закон
Ипотечный прицел. Семью ростовчан выселяют 6 апреля

Ипотечный прицел в наши дни направлен практически на каждую семью россиян. Для этого даже не обязательно заболеть, потерять работу, нарушить график платежей. Это может быть делом злого случая, когда ваша квартира окажется под прицелом кабинетного стрелка, стрелка за вашим жильём, стрелка не одиночного, стрелка от коррупции. Жилищный сектор вообще богат на мошенников — выходят давно не с удочкой, но с сетями. Тянут не одиноких простачков, а целые общаги, дома, новостройки по всем весям и городам страны. Тянут население Российской Федерации.

Чиновничий Ростов-на-Дону здесь вполне достойно вписался в тему жилищного беспредела.

Уже прогремела на всю страну ростовская история с пожаром 4 кварталов Театрального спуска в 2017-м году. Более 700 человек из 160 домов потеряли жильё именно в рамках границ будущих застроек, анонсированных самим городом ещё в 2004-м году.

Жители с Кривошлыковского переулка 4, пожалуй, одними из первых испытали на себе действие нового закона об эвакуации. Практически 10 лет жители добивались постановки дома из-за трещины на капремонт, но чиновники вняли по всему только обращениям застройщика. Трещина сражу же была признана угрожающей жизни, а жителей обязали с чемоданами на выход.

Не обошли стороной ростовские чиновники и ипотечную прибыль.

Ростовская семья Калабиных-Малиевских (Татьяна и Игорь) для покупки квартиры (улица Красных Зорь д. 138/16) взяли ипотеку в банке КБ «Центр-Инвест». Квартира на цокольном этаже старого кирпичного здания.

Татьяна и Игорь платили вовремя, даже с опережением графика. В этом случае сложно представить, каким образом можно лишиться жилья. Но это произошло.

Банк в одностороннем порядке повысил процент, и об этом предприимчиво умолчал, далее подал иск в суд. Правосудие посчитало справедливым рейдерский удар банка по законопослушной семье. Банк иск выиграл, выдал Калабиным-Малиевским новый график погашения долга.

Весь новый долг, более трёх миллионов, был погашен семьёй, но уже в марте 2021-го квартира молчком снова перешла к банку, а в апреле, по всему, к их соучастникам в лице Анны Самохиной. Татьяна и Игорь узнали об этом из повестки в суд, уже ближе к лету, когда оказались перед фактом их выписки из собственной квартиры.

Муж Анны Самохиной, Сергей, принял активнейшее участие по выселению семьи на улицу — посреди белого дня, не стесняясь полиции (или, что драматичней, при её одобрении) взламывал двери в квартиру Калабиных-Малиевских, ломом сбивал замки, ведущие к семье ростовских инвалидов. Татьяна Калабина также рассказала о распылении в газа в своё жильё, о своём избиении Самохиным, о повреждении автомобиля, о том, как Самохин вероломно жил в их квартире. Но...

«Да он хозяин, что хочет, то пусть и делает», — ответил на жалобы Калабиных-Малиевских на Самохина один из полицейских. То, что Самохин — хозяин липовый, и уголовно действующий, как-то полицию не смущает. Липовость, охраняемая законом, вещь серьёзная, видимо, поэтому полиция даже помогала Самохину инструменты после вскрытия дверей в машину укладывать.

Ночью 22 февраля 2022-го года в окно к Калабиным-Малиевским бросили бутылку с зажигательной смесью (спасли их в чём спать легли, дом выгорел). Уже в марте Татьяна Калабина узнала от следователя, что является подозреваемой по делу о поджоге собственного жилья, в котором чуть не сгорела.

Во время одного из визита к приставам Сергей Самохин отобрал у Татьяны телефон, передал его приставам. С какой целью телефон был изъят у Татьяны, остаётся только догадываться, но когда в конечном итоге был возвращён хозяйке, пользоваться им стало крайне сложно из-за постоянных сбоев (или как подозревает Татьяна — из-за ненужных ей, подключённых без её ведома программ).

Самохины, банк, полиция, суд — всё более структур обрастают подробностями участия в едином деле, в деле отъёма квартиры данной ростовской семьи. И кто знает, только ли этой. Всё это только подчёркивает сомнительную репутацию ростовских чиновников перед законом.

На 6 апреля семью Калабиных-Малиевских уведомили о выселении на улицу. Татьяну заставили подписать документ, в котором она обязуется (дабы избежать ежедневных визитов в квартиру с проверками) высылать в службу приставов и Самохину фото сбора своих вещей для выселения на улицу.

На 18 апреля в Кировском районном суде Ростова-на-Дону на 9.20 назначено судебное заседание по иску семьи Калабиных-Малиевских к банку «Центр-Инвест» и Самохиной Анне о признании договора купли-продажи недействительным. Кому-то из представителей закона это может быть интересным? Кто-то из них стремится защитить законопослушную семью от выселения? Ростовских инвалидов можно просто выкинуть на улицу.

И что они кому сделают? Лёгкая добыча жилищного бизнеса.



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