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Московский листок

Было ваше - стало наше! Дега рисовал украинских танцовщиц

Опубликовано 04.04.2022 в разделе комментариев 0

украина киев картина
Было ваше - стало наше! Дега рисовал украинских танцовщиц

Картину французского художника-импрессиониста Эдгара Дега «Русские танцовщицы» переименовали в «Украинских танцовщиц». Новое название полотна указано на сайте лондонской The National Gallery. 

Как пишет газета The Guardian, изменение произошло по просьбе некоторых украинских пользователей социальной сети Instagram (принадлежит запрещенной в России экстремистской организации Meta), которые проживают в Великобритании. 

Как следует из описания картины на сайте галереи, на полотне изображены танцовщицы из Восточной Европы, которые посетили Францию в 90-х годах XIX века и выступали в Мулен Руж и Казино де Пари. «Почти наверняка мы можем утверждать, что на картине изображены украинские танцовщицы, а не русские», — говорится в описании. 

Как рассказал The Guardian представитель галереи, споры о точном названии картины идут давно, имеется несколько научных работ на эту тему. «Однако картина вызвала более глубокий интерес в связи с событиями на Украине в последние месяцы, и по этой причине мы решили, что сейчас подходящий момент, чтобы пересмотреть название полотна и лучше понять контекст изображения», — заявил он. 

Характерной особенностью картины являются цветочные венки на головах танцовщиц, нарисованные в национальных украинских цветах — желтом и синем. Эти цвета присутствуют на флаге Украины. 

***

В стране, в которой памятник Чапаеву переименовывают в "Козака", можно все, что угодно. Были русские танцовщицы, стали украинские. Задолго до событий 2014 года сам слышал исполнение гимна Севастополя в варианте: "Легендарный Севастополь, мисто украинських морякив".

Но вроде мисто Лондон пока не в Украини... И Дега навряд ли даже и слово "Украина" знал, когда писал танцовщиц в Мулен Руже.

Кстати, скифское золото, которое зажали в Европе, тоже можно переименовать в украинское. Чтоб уж вообще без вариантов. 

Понятно, что за дефицитом собственной истории и культуры возникает желание что-то "отжать" себе из мировой культурной сокровищницы.

Зато картина Дега в музее имени Пушкина в Москве на ту же тему и тоже в "жовто-блакитных" тонах носит нейтральное название "Голубые танцовщицы"...

Но есть ведь и бесспорный вклад Украины в сокровищницу мировой культуры, но почему-то на Украине за это могут и посадить: Лев Троцкий был украинец! Родился в Херсонской губернии, учился в Одесском университете...

И никто не претендует. Можно смело гордиться великим сыном Украины!

А.Б.



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