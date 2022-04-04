Весь мир сейчас обсуждает трагедию в Буче

Кроме россиян. Для нас официально закрыты ФБ, твиттер и другие соцсети. А журналистам приказано озвучивать только официальную информацию под угрозой крупных штрафов или еще более крупных сроков.
Захожу, конечно, через ВПН в свой аккаунт в ФБ и понимаю - тотальное преобладание мнений украинцев, израильтян, поляков, литовцев, кого угодно.
Есть, конечно, мнение Маши Захаровой, что все это для того, чтобы сорвать переговоры - если б это был пресс-секретарь Россельхознадзора, то, наверно, цель была бы в срыве посевной.
Я вообще ЭТО не обсуждаю, хотя имею мнение и свои источники информации. Я уже и так экстремист по версии Генпрокуратуры, не хватает только изменника Родины, по версии того же учреждения.
Правда, вижу согласованную реакцию Запада, не сравнимую с реакцией, скажем, на расстрел Назарбаевым мирных рабочих в Жанаозене несколько лет назад. Тогда с ним уже через месяц Меркель обнималась, и никаких санкций.
Но в России современной госпропаганда, похоже, построена на принципе непротивления злу насилием. Вы нам новых ужасных фактов, а мы еще кого-нибудь закроем или посадим.
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Только похоже, кроме Раша Тудей уже и закрывать в России некого...
А весь мир уверен - русская армия только и может, что убивать всех подряд, насиловать немытых по месяцу женщин и похищать велосипеды. Так и представляю себе утреннее построение - и все бойцы на великах! В коврах и стиральных машинах украинского производства.
Убивали русские мирных жителей в Буче? Сомневаюсь, но мои сомнения категорически запрещены Генеральной прокуратурой РФ.
А.Б.
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Мухолов ....... написал 04.04.2022 11:19
Если бы ты осудил изуверства рашистов в Буче, ГП сделала бы тебе фтык.
А за отрицание рашистского людоедства в Буче, тебе полагается печенька от говнокомандующего Воффки Путена.
Терминатор написал 04.04.2022 11:09
А.Б.
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Ну и коллаборационист же ты, ув Баранов. Много времени читал тебя лет, но так и не понял твоих политических взглядов и твоих нравственных устоев, если, конечно, они у тебя имелись вообще хоть когда-либо.
Российские политические ублюдки у власти и в СМИ утверждают, что четыре сотни с гаком человек в Буче убили бандеровцы и националисты (и видимо съесть всех не успели. Предположение Терминатора), так что повторяй за ними эту сказочку предназначенную как всегда для дебилов, сидящих на кухне и жующих рукав от телогрейки.
Кто, кто в преглубоком живет? написал 04.04.2022 11:06
По идеи, Украина вообще ни с чем осталась, но как-то еще умудряется ожесточенно сопротивляться.
хахахахахахахахахахххддд написал 04.04.2022 11:03
щомпол написал 04.04.2022 10:58
Нет войне!!!!!! написал 04.04.2022 10:58
Тоже касается издевательств и убийств до которых всегда русский солдат был охоч, особенно когда выпьет спиртного".------------------------------
1. Причем об этом есть многочисленные исторические свидетельства. Я сам, кстати, общался с пожилыми немками, болгарками, польками, теми же чеченками итд. Все подтверждается из первых рук. Там помнят похождения кровавых Иванов по сей день...
2. Это всегда было характерно для армий рабов. (Армий персов, ассиро-вавилонцев итд.) Будучи опущены, обобраны и притеснены собственными правителями и вождями, боящиеся их, а также столкновений в более крутыми военными профессионалами, они всегда отыгрывались на мирном населении на полную катушку.
Детокс написал 04.04.2022 10:50
Тем более, что духовно омертвелые россияне просто не желают знать НИКАКУЮ правду. Это нарушает их духовный комфорт и стремление жить в розовом позитиве и хатаскрайстве.
Перед тем как устроить Бучу (это называется по терминологии МО РФ "зачистка"), военные РФ долго практиковались. Афган, Чечня, Сирия...
Откройте также исторические материалы по зверствам Красной Армии при освобождении Восточной Пруссии, Болгарии, Польши, Чехословакии, Германии... Там было тоже самое - массовое мародерство, изнасилования, террор мирного населения. Убийства без суда и следствия.
Так что у тов. Шойгу, Патрушева, Герасимова и Суровикина были множественные предшественники.
Кто, кто в преглубоком живет? написал 04.04.2022 10:43
Так что безусловно русские солдаты всегда насиловали мирных жительниц - и в Германии, и сейчас в Украине.
Тоже касается издевательств и убийств до которых всегда русский солдат был охоч, особенно когда выпьет спиртного.
Кто, кто в преглубоком живет? написал 04.04.2022 10:41
Так что безусловно русские солдаты всегда насиловали мирных жительниц - и в Германии, и сейчас в Украине.
Тоже касается издевательств и убийств до которых всегда русский солдат был охоч, особенно когда выпьет спиртного.
были разгромлены и бежали оттуда. написал 04.04.2022 10:29