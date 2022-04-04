Весь мир сейчас обсуждает трагедию в Буче

Кроме россиян. Для нас официально закрыты ФБ, твиттер и другие соцсети. А журналистам приказано озвучивать только официальную информацию под угрозой крупных штрафов или еще более крупных сроков.

Захожу, конечно, через ВПН в свой аккаунт в ФБ и понимаю - тотальное преобладание мнений украинцев, израильтян, поляков, литовцев, кого угодно.

Есть, конечно, мнение Маши Захаровой, что все это для того, чтобы сорвать переговоры - если б это был пресс-секретарь Россельхознадзора, то, наверно, цель была бы в срыве посевной.

Я вообще ЭТО не обсуждаю, хотя имею мнение и свои источники информации. Я уже и так экстремист по версии Генпрокуратуры, не хватает только изменника Родины, по версии того же учреждения.

"Ихтамнеты" Роскомнадзора

Правда, вижу согласованную реакцию Запада, не сравнимую с реакцией, скажем, на расстрел Назарбаевым мирных рабочих в Жанаозене несколько лет назад. Тогда с ним уже через месяц Меркель обнималась, и никаких санкций.

Но в России современной госпропаганда, похоже, построена на принципе непротивления злу насилием. Вы нам новых ужасных фактов, а мы еще кого-нибудь закроем или посадим.

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Только похоже, кроме Раша Тудей уже и закрывать в России некого...

А весь мир уверен - русская армия только и может, что убивать всех подряд, насиловать немытых по месяцу женщин и похищать велосипеды. Так и представляю себе утреннее построение - и все бойцы на великах! В коврах и стиральных машинах украинского производства.

Убивали русские мирных жителей в Буче? Сомневаюсь, но мои сомнения категорически запрещены Генеральной прокуратурой РФ.

А.Б.