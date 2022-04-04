Грабеж при помощи технических средств - это новая экономика?

В 2021 году общая сумма наложенных с помощью дорожных камер штрафов ГИБДД впервые превысила 100 миллиардов рублей, пишет «Коммерсантъ».

Всего было вынесено более 160 миллионов постановлений. Треть всех штрафов пришлась на Москву и Московскую область (41 миллиард рублей), но оплачена была лишь половина.

Потому что денег нет у людей. Это значит, что наложено было в 2 раза больше штрафов, чем люди могут заплатить.

Ну прикиньте, в Москве и области официально проживает около 20 миллионов человек, а штрафов вынесено больше 50 миллионов, то есть по 2,5 штрафа на всех, включая грудных младенцев.

Причем обжаловать штраф технически сложней, чем решение суда.

Да вот, у меня самого сейчас висит 5 тысяч рублей за проезд на желтый свет - так в протоколе, и 5 тысяч за неоплаченную парковку, которая была оплачена - есть документ. Но никого не волнует - плати!

Никого не волнует, что размер наложенных штрафов может превышать официальный доход. Плати!

Они собираются подвигнуть на воинские подвиги народ, который массово грабят? Хотят от этого народа поддержки?

А.Б.