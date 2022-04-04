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Московский листок

О вреде импортного питания

Опубликовано 04.04.2022 в разделе комментариев 0

еда продукты дороговизна
О вреде импортного питания

Аналитики FinExpertiza подсчитали долю зарубежных продуктов в России и пришли к выводу, что за восемь лет импортозамещения доля зарубежных продуктов в ретейле снизилась на треть. В настоящее время доля импорта в российской продовольственной рознице составила четверть, говорится в исследовании.

Естественно, поскольку транснациональные компании переходят к производству на месте, так выгодней. Формально это наши продукты, но выращены на предприятиях, скажем, Макдональдса или Нестле на территории России. И какова их доля?

Скажем, в производстве сигарет, которые тоже относятся к продуктам сельского хозяйства, доля иностранных производителей просто 100 процентов.

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Да, уход интстранных компаний не оставит нас без хлеба, перловки и квашеной капусты. Голода не будет. Но и фруктов круглый год тоже.

Потерпим?

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Ну да, в советское время пели: "Мы рождены, чтоб сказу сделать былью!"

Сейчас короче: "Рождены, чтобы потерпеть"...

Ну, ничего, зато похоронные услуги у нас полностью на отечественных материалах.

 А.Б.



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