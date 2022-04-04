О вреде импортного питания

Новости от "запрещенного" Анатолия Баранова.

Спрашиваете, мол, говорил, что нет денег, а новости вести продолжаешь. Ну что поделать, иногда в жизни что-то надо делать и бесплатно. Хотите помочь? Это здесь: https://www.tinkoff.ru/cf/3ORVRHYRNZ5

И отдельно номер карты 5536 9109 9139 1469

Тяжелейший удар - блокировка ФОРУМа.мск. Кто на "маке" может заходить без проблем, для "хрома" вот расширение, которое прекрасно открывает как ФОРУМ.мск так и Фейсбук: https://chrome.google.com/webstore/de...

Очень прошу - заходите, посещаемость упала раза в два, надо как-то восстанавливать, пока не посадили совсем.

#анатолийбаранов, #госдума, #социалза, #форуммск, #политика, #последниеновости

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