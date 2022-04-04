Фашизм и нацизм

Недавно рассмотренное мною понятие» «фашизм» вызвало много споров, особенно от продвинутых комментаторов, а я ещё раз напомню, что понятие «фашизм» толкуют, кто как хочет, и сегодня этот термин используют как оружие в борьбе с политическим противником. А это привело к тому, что из этого понятия выброшена его негативная суть, и это даёт возможность массам фашистов иметь вид как бы демократов.

Скажем, сейчас российская пропаганда во всю называет сражающихся за свободу Украины добровольцев фашистами и нацистами. А почему? А потому, что кое-кто из них зигует и носит свастику или атрибуты времён гитлеровской Германии. Но какое это отношение атрибуты имеет к фашизму или нацизму, как к существующей власти? Наоборот, это говорит о наличии в стране определённых свобод даже для раскрашивающих себя дураков и, соответственно, о наличии в стране возможности остального народа оценивать пути развития своего государства со всех сторон.

И что касается каких-то внешних признаков политического течения, то без сути этого течения, эти признаки ни о чём не говорят. Напомню, что в СССР 19 миллионов человек имели все внешние признаки коммунистов, скажем, «носили у сердца» партбилеты, а на проверку оказалось, что это или дураки, желающие выглядеть как умные, либо просто подлецы, вступившие в коммунистическую партию, чтобы иметь материальные выгоды. Вспоминаю отпетого мерзавца, первого президента России, Б.Н. Ельцина. Так этот урод, чтобы доказать, что нет коммуниста лучше его, даже ножницами ткнул себе под сосок типа хотел окончить жизнь самоубийством от того, что партийное начальство усомнилось в его преданности коммунистическим идеалам. Так, что выдавать за принадлежность к нацистской идеологии только вытатуированную свастику – это признак кретинизма. У Ельцина и шрам от ножниц под соском не сделал из него коммуниста.

Кстати, и украинская пропаганда не сомневается, что российский режим – это фашисты. (И, кстати, и те, и другие правы, но не по причине отсутствия или наличия свастики).

Фашистская власть – это власть части народа (к примеру, партии). Ну и что? – спросите вы. - Ведь власть части народа характерна и для любой демократии! Но в осуществлении власти есть основной признак, по которому только и определяются фашисты, - фашисты те, кто стремятся силой заставить служить весь покоренный ими народ не интересам народа, а только своим интересам – интересам фашистов.

Это и есть тот негативный признак, который со временем проявился и стал виден всем в поначалу безобидных явлениях итальянского фашизма и его аналога – немецкого нацизма. Оставайся эти фашизмы мирными, они бы и сейчас были гордостью достижений мировой общественной мысли. Но эти фашисты направили народы на достижения своих амбициозных и одновременно антигуманных целей - войной лишить другие народы права жить в своих странах в качестве свободных людей.

Осуществляя свои планы, немецкие и итальянские нацисты (вместе с сообщниками) вызвали огромные человеческие жертвы и за это прокляты миром справедливо.

Некоторые увидели в моём определении только паразитизм фашизма. Это не так или не совсем так. Такой немедленный паразитизм изначально присущ только фашизмам, возникшим из осколков СССР. Тут захватившие власть фашисты из интеллигентов, в умственном отношении были слабоумные болтуны, посему ничего не умели, и даже воровать их научили консультанты с Запада. Посему даже если бы фашисты СНГ даже хотели бы сделать для народа что-то полезное, то умственное развитие им это не давало.

А во всём многообразии фашистов, цели у них могут быть разные, в том числе и полезные народу некоторое время, но в конечном итоге, устроившись в креслах без критики и альтернативы, фашисты скатятся не только к прямо антинародным целям, но и к паразитизму. Примером может быть итальянский фашизм, у которого к концу фашистские бонзы вызвали ненависть народа и рядовых фашистов и начатой войной, и именно тем, что стали много думать только о себе лично, а не о народе Италии.

Некоторые увидели так же, что фашизм часто поддерживают массы сторонников – массы народа. А куда массам деваться, когда фашисты устанавливают в стране диктатуру СМИ и своей партии?

Как было не поддержать немцам Гитлера, если со всех газет и «утюгов» разъяснялось, что сами русские – недочеловеки, что управлять собой русские не могут, а без управления погибнут, что в настоящее время евреи выгнали из России всегда управлявших Россией немцев и сами стали управлять. Но евреи, - объясняли фашисты немцам, - деструктивная нация и всё равно Россию погубят, поэтому, чтобы спасти тупых русских, нужно завоевать СССР и заменить евреев на немцев. В результате, как поётся в песне тех лет: «… ровно в четыре часа, Киев бомбили, нам сообщили, что началася война». И масса немцев поддерживали такую войну, в том числе и по таким «гуманитарным» целям. Чтобы спасти русских от евреев.

И что удивляться, что у нынешнего Кремля массы сторонников после того, как СМИ заполнили информационное пространство утробным воем о бедных украинцах, страдающих под гнётом нацистов-бандеровцев? И в результате: «… ровно в четыре часа, Киев бомбили, нам сообщили, что началася спецоперация». И пялящаяся в телевизоры российская толпа имеет множество искренних сторонников такого «спасения Украины от нацистов».

Тут главный признак - фашисты не дают критиковать свои цели, которые фашисты заставляют НАРОД достигать, а СМИ фашистов вопят об крайней полезности этих целей для народа. И народные массы тупо верят в СМИ.

А можно ли назвать фашиста простым вором? Нет, это фашист, а не просто вор! Отличие фашиста от просто вора - вор сам достигает свои цели, а фашисты заставляют это делать народ. Пример – Россия, в которой устроившись во власти фашисты обеспечили себе немыслимые в СССР, да и в любой демократической стране доходы, но эти доходы они формально не воруют – они заставляют народ обеспечивать им этот доход, как в виде жалования, так и в виде прибыли корпораций, которыми владеют фашисты в результате захвата ими власти. (Ну, а наиболее продвинутые фашисты ещё и воруют, как же без этого?).

Без понимания этой особенности, самая отъявленная фашистская сволочь корчит из себя антифашиста и ещё в это сама и верит.