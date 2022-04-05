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Московский листок

Рабочие судостроительного завода из Благовещенска начали коллективный трудовой спор

Опубликовано 05.04.2022 в разделе комментариев 0

рабочие капитализм
Рабочие судостроительного завода из Благовещенска начали коллективный трудовой спор

4 апреля местный комитет первичной профорганизации РПМ-СПР работников АО «Судостроительный завод им. Октябрьской революции», расположенного в столице Амурской области, направили работодателю документы о начале коллективного трудового спора.

Суть требований, выдвинутых месткомом РПМ-СПР, важна не только для амурских судостроителей, но и для всех производственных рабочих нашей страны. Как известно, каждый рабочий должен до начала смены переодеться в СИЗ, а после ее окончания принять душ и надеть свою повседневную одежду. Эти две пятнадцатиминутки почему-то не входят в рабочее время, не оплачиваются. Равно, как и время, которое рабочие больших предприятий затрачивают на путь от проходной до своего цеха.

Ст.91 ТК РФ определено: «Рабочее время - время, в течение которого работник в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка и условиями трудового договора должен исполнять трудовые обязанности,»

Ст.209 ТК РФ определено: «Рабочее место - место, где работник должен находиться или куда ему необходимо прибыть в связи с его работой и которое прямо или косвенно находится под контролем работодателя.»

Как известно, «под контролем работодателя» означает время и место, на которые в отношении работника распространяется действие ПВТР.

То, что рабочие место и время это не только непосредственная производственная деятельность рабочего, подтверждает и содержащееся в той же ст.209 ТК РФ определение: «Производственная деятельность - совокупность действий работников с применением средств труда, необходимых для превращения ресурсов в готовую продукцию, включающих в себя производство и переработку различных видов сырья, строительство, оказание различных видов услуг.»

КС РПМ-СПР желает успеха нашим товарищам из далекого Благовещенска и заявляет о солидарности с ними всех членов Российского профсоюза металлистов СПР

04.04.2022

Письмо о создании примиретиельной комиссии АО СЗОР

Постановление АО СЗОР требования

Сергей Храмов, председатель РПМ-СПР



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