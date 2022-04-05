Звание подлеца почетнее звания кретина

Война России с Украиной выбила все остальные темы. А они развиваются одна за другой.

Итак, вкратце напомню уже очень длинное дело.

В 2018 году К. Барабаш и В. Парфёнов подали в Конституционны суд жалобу о том, что их (и меня с А. Соколовым) судил суд, не созданный на основании закона, в данном случае – не созданный на основании Конституции РФ. Согласно основам конституционного строя (Глава 1 Конституции) судебная власть является независимой государственной властью, для чего судьи обязаны быть избраны народом. Но согласно положениям Главы 7, судьи не избираются народом, а назначаются президентом, который, между тем, сам не является государственной властью, а посему народ не осуществляет свою власть через него. Поскольку согласно статье 16 Основ конституционного строя: «Никакие другие положения настоящей Конституции не могут противоречить основам конституционного строя Российской Федерации», - положения главы 7 обязаны были быть приведены в соответствие с основами конституционного строя депутатами Государственной Думы, но депутаты этого уже почти 30 лет не делают, превратив судебную власть в издевательство над народом и правосудием.

Интересно в этом судебном деле было то, что и сам Конституционный суд по Конституции был незаконным - его судей тоже народ не избирал, - и по жалобе Барабаша и Парфёнова Конституционный Суд встал перед необходимостью самому признать собственную незаконность.

И Конституционный Суд вывернулся не тем, что ожидали от него кретины юриспруденции, Конституционный Суд отказался рассматривать жалобу на том основании, что ему не дано право толковать положения Конституции! И Суд типа не может сказать то, что и козе понятно, - соответствуют ли основам конституционного строя положения Главы 7 Конституции.

И на требование Барабаша и Парфёнова разъяснить, кто тогда имеет право толковать Конституцию и может определить, соответствует ли Глава 7 основам конституционного строя, КС отказался давать разъяснения. И этим, лишил заявителей доступа к правосудию, поправ статью 46 Конституции РФ: «Каждому гарантируется судебная защита его прав и свобод».

Затем я подал жалобу в КС, но уже с учётом опыта товарищей. Я противопоставил основам конституционного строя не главу 7 Конституции, а законы о формировании судов в России, в которых не о предусмотрено избрание судей народом. И в своей жалобе указал, что этими законами нарушены мои права, установленные статьёй 32 Конституции – я и сам не могу стать судьёй, и не могу избрать судьёй того, кого хочу, - не могу избрать судьёй честного человека. Конституционный суд отказался рассматривать и мою жалобу, но теперь уже на том основании, что я не представил судебное дело, в котором бы эти мои права нарушил закон о назначении судей президентом.

Оцените: я без наличия закона о избрании судей народом должен был как-то попытаться избраться народом или избрать голосованием в судьи достойного человека, а поскольку я этого не смог бы сделать, то и должен был обратиться в суд на нарушение закона об избрании судей. Которого в природе нет. И тот некий суд мне в этом нарушении несуществующего закона должен был отказать, и только после этого, с этим отказным решением по судебному делу (которого не могло быть) я должен был бы обратиться в Конституционный суд.

Это пример того, как сидящие на шее народа «судьи» защищают права народа.

Итак, мои права этим отказом КС рассматривать мою жалобу не восстанавливались, и я запросил КС разъяснить мне, где – в каком суде или органе власти - я могу восстановить свои права по статье 32 Конституции РФ?

Разъясню для несведущих. Когда суд рассматривает дело, то он принимает документ, называемый «Решение», а во всех иных случаях, в том числе и когда суд отказывается рассмотреть дело, он принимает документ, называемый «Определение».

Так вот, Конституционный Суд мне ответил, что он не разъясняет свои определения. То есть согласно им же придуманному регламенту, Конституционный Суд, да, таки обязан разъяснить свои решения. Но вот почему именно Суд отказывается рассматривать дело и выносить решение, суд не разъясняет.

Хорошо. И я пишу новую жалобу по тому же основанию - законы о формировании судов без избрания судей народом нарушают мои права, предусмотренные статьёй 32 Конституции – я и сам не могу стать судьёй, и не могу избрать судьёй того, кого хочу. Но теперь я уже приложил судебное дело, которое оспариваю, - определение самого КС об отказе рассмотреть мою жалобу. И указал, если бы судей Конституционного суда избирал народ, то судьи не посмели отказать мне в доступе к правосудию и защите моих прав, установленных статьёй 32 Конституции.

И Конституционный Суд снова отказался рассматривать мою жалобу, но теперь уже на том основании, что в своём решении он обязан отменить своё судебное решение, а он своё решение отменить не может потому, что согласно придуманному самим Конституционным Судом положению, решения Конституционного Суда окончательные и отмене не подлежат. Тут уже была наглая подмена понятий и искажение даже такого закона – обжалованию не подлежат решения КС, а не определения – не отказы выносить решения.

И я снова потребовал от КС разъяснить мне, где – в каком суде или органе власти - я могу восстановить свои права по статье 32 Конституции РФ? И оказалось, что Конституционный Суд исчерпал фантазию, и я получил окончательный ответ, который КС постеснялся вывесить у себя на сайте.

Итак, вот текст этого определения (не буду брать в курсив):

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

город Санкт-Петербург, 27 января 2022 года

Конституционный Суд Российской Федерации в составе Председателя Д. Зорькина, судей К.В. Арановского, Г.А. Гаджиева, Л.М. Жарковой, М. Казанцева, С.Д. Князева, А.Н. Кокотова, Л.О. Красавчиковой, С.П. Маврина, Н.В. Мельникова, В.Г. Ярославцева,

изучив обращение гражданина Ю.И. Мухина,

установил:

Конституционный Суд Российской Федерации Определением от 27 мая 2021 года № 1129-0 отказал в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Ю.И. Мухина на нарушение его конституционных прав частью первой статьи 4 «Состав, порядок образования и срок полномочий Конституционного Суда Российской Федерации» Федерального конституционного закона от 21 июля 1994 года № 1-ФКЗ «О Конституционном Суде Российской Федерации», а также пунктами 1-3, 5 и 6 статьи 6 «Порядок наделения судей полномочиями» Закона Российской Федерации от 26 июня 1992 года № 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации», поскольку она не отвечала требованиям Федерального конституционного закона «О Конституционном Суде Российской Федерации», в соответствии с которыми жалоба в Конституционный Суд Российской Федерации признается допустимой.

Определением Конституционного Суда Российской Федерации от 28 сентября 2021 года № 1722-О-Р было отказано в принятии к рассмотрению ходатайства Ю.И. Мухина о разъяснении Определения Конституционного Суда Российской Федерации от 27 мая 2021 года № 1129-0, поскольку оно касалось только проверки соответствия жалобы заявителя требованиям статей 96 и 97 Федерального конституционного закона «О Конституционном Суде Российской Федерации» и неясностей не содержало.

В своем очередном обращении в Конституционный Суд Российской Федерации Ю.И. Мухин вновь просит признать указанные нормы не соответствующими Конституции Российской Федерации и фактически предлагает пересмотреть решения Конституционного Суда Российской Федерации, которые, однако, в силу части первой статьи 79 Федерального конституционного закона «О Конституционном Суде Российской Федерации» являются окончательными и не подлежат обжалованию.

Исходя из изложенного и руководствуясь частью пятой статьи 3, частью первой статьи 79 Федерального конституционного закона «О Конституционном Суде Российской Федерации» и пунктом 5 параграфа 23 Регламента Конституционного Суда Российской Федерации, Конституционный Суд Российской Федерации

определил:

1. Прекратить переписку с гражданином Мухиным Юрием Игнатьевичем по вопросу о нарушении его конституционных прав частью первой статьи 4 Федерального конституционного закона «О Конституционном Суде Российской Федерации», а также пунктами 1-3, 5 и 6 статьи 6 Закона Российской Федерации «О статусе судей в Российской Федерации».

2. Настоящее Определение Конституционного Суда Российской Федерации окончательно и обжалованию не подлежит.

Председатель Конституционного Суда Российской Федерации В.Д. Зорькин. №1ПРП.

У нас в России нет нужных инженеров, нет нужных рабочих, но у нас полно лиц с дипломами об окончании юридических факультетов. И если бы они их окончили! А то ведь получили эти дипломы или за взятки, или за терпеливое отбывание жопа-часов. Найти юриста, который бы понимал дух закона невозможно! (Дух закона – высшая целесообразность той или иной нормы закона для применения в той или иной области жизни).

Вот, к примеру, откуда взялось достаточно глупое разделение высшей власти на три ветви? Ведь с точки зрения управления людьми – этодикая глупость!

Но исторический опыт стран Запада показывал, что единоличная власть кого угодно, включая единоличную власть парламента (а его власть особенно), часто превращается в мерзкую, антинародную власть – власть воров и подлецов. Посему высшую власть разделили на три независимые ветви, чтобы они СЛЕДИЛИ ДРУГ ЗА ДРУГОМ и не давали друг другу делать гадости против народа! Чтобы исполнительная власть и судьи следили за самой старшей ветвью - законодателями, а законодатели следили, чтобы и исполнительная власть с судьями не сильно воровали.

Но для этой независимости друг от друга, все эти три ветви власти должны отдельно избираться народом, поскольку подчинённый не будет следить за начальником, который назначил его в должность, – который допустил подчинённого к государственной кормушке.

Так вот, все эти юридические умники, сумевшие добыть себе «учёные» звания докторов юридических наук, утверждают, что судьи в России законны, поскольку их назначает президент, а президент у нас избран народом, следовательно, и судьи у нас как бы избраны народом – типа всё в порядке.

Так вот, умники, вам мнение юристов Конституционного Суда по этому вопросу – его судьи и не подумали ссылаться на выборность президента. Почему?

Думаю, потому что звание подлецов для них менее обидно, чем звание кретинов.