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Московский листок

Госпрограмму вооружений сверстают в 2023-м и сразу приступят к оружию небывалого устройства

Опубликовано 05.04.2022 в разделе комментариев 2

украина война оружие
Госпрограмму вооружений сверстают в 2023-м и сразу приступят к оружию небывалого устройства

Госпрограмма вооружения, направленная на создание совершенно нового оружия, будет представлена на утверждение президента к середине 2023 года. О ее подготовке и выполнении гособоронзаказа шла речь на встрече Владимира Путина и вице-премьера Юрия Борисова в Ново-Огарево.

Она будет нацелена на создание качественно новых, в том числе нетрадиционных видов вооружения, включая оружие направленной энергии, кинетическое оружие, системы управления с применением искусственного интеллекта и роботизированные комплексы, перечислил он. Госпрограмма будет сформирована к середине 2023 года и представлена президенту для утверждения.

***

Я так понимаю, если читать по-русски, что никакого принципиально нового оружия еще не создано - создана программа по его созданию, да и то не вся, а только к 2023 году можно будет программу изучить и немедленно приступать.

К чему?

Ну, к созданию, надо полагать.

Госпрограмма предполагает, если я правильно понял, проведение целого комплекса открытий в области физики и химии,а также на стыке наук. А если открытия не получатся? Ну, тогда не знаю...

Очень впечатляет искусственный интеллект и роботизированные комплексы. Но как их будет создавать страна, в которой не производят своих мало-мальски приличных чипов, а импортные нам больше никто не продает?

Но что такое "кинетическое оружие"?

Использование кинетической энергии явно не относится к новым физическим принципам. Например, автомат Калашникова преобразует потенциальную энергию патрона в кинетическую энергию летящей пули. Но Борисов явно имел в виду не модернизацию "Калаша".

Что такое "оружие направленной энергии"? Да, в общем, это любое оружие. Копье, например - направленная энергия мускулов руки движет копьем, которое разит наповал!

Что имели в виду Борисов с Путиным?

Что прежде всего противника следует напугать разными загадочными словами, которые возбуждают в памяти остатки каких-то школьных знаний, но не всех и не до конца. И это делает такое оружие еще более страшным.

А пока Мариуполь с Ту-23МЗ бомбят бомбами ФАБ-100, оружие это не высокоточное, но малая точность компенсируется мощью заряда.

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 2
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Тук-тук! Кто, кто в бункерочке живет?
Кто, кто в преглубоком живет? написал 05.04.2022 02:30
Сюрикен - это метательные металические звездочки, нунчаки - две палки из бабмука скрепленные цепью.
Среди русского оружия будут изготавливаться "цепы" - это большие нунчаки, кистень, удавка.
10 миллиардов долларов потратят на инструкторов рукопашного боя из ФСБ которые будут учить на видеокурсах убийству и парализации взглядом по традиционной системе Кадочникова и обучению точечным плевкам в глаз для парализации зрения .
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Инна
Инна написал 05.04.2022 01:36
Хочу уточнить по телефону
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