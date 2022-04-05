Остановка конечная: как убивали электротранспорт

Представляем вашему вниманию историю гибели городского электротранспорта в Липецке.
В повествовании нам поможет сотрудница МУП "Городской электротранспорт", рассказавшая о нынешних условиях труда на предприятии.
Отдельная благодарность Татьяне Востриковой и Алине Старцевой за помощь в создании видеоролика, а также Липецкому отделению КПРФ за предоставление места для съёмок интервью.
0:00 — Пролог
0:45 — История транспорта
7:36 — Интервью
16:30 — Эпилог
Конкретнее мы рассказываем об истории предприятия, целенаправленном развале из-за «невыгодных» маршрутов, мизерных ЗП из-за людоедского плана, который почти невозможно выполнить водителю, а чтобы получить хоть какую-то приличную ЗП, работнику приходится перерабатывать.
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