В России банки начали понижать процентные ставки по накопительным счетам

Они объясняют свое решение стабилизацией ситуации на рынке привлеченных денег и укреплением рубля.

Банк ВТБ с 6 апреля снижает ставку по накопительному счету с 21% до 18%.

«Корректировка доходности связана со стабилизацией ситуации на рынке привлеченных средств и укреплением национальной валюты», — сообщается на сайте ВТБ.

С 1 апреля понижает ставку по накопительному с 22% до 20% годовых «Почта банк».

Надо сказать, что повышенные ставки по краткосрочным счетам до 20 процентов и выше - случай достаточно беспрецедентный. И сейчас снижение тоже до величин, не слишком нормальных.

Стабилизация курса рубля произвошла лишь на внутреннем рынке - в Стамбуле вам с карты "Мир" переведут рубли в евро по курсу 200, а в Европе могут и просто дать в морду.

Конвертируемость рубля осталась в прошлом. И доход по рублевому вкладу хоть и радостный, но только для внутреннего потребления.

А.Б.