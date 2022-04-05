Финская таможня задержала картины из русских музеев

Таможенная служба Финляндии подтвердила задержание направлявшихся в Россию принадлежащих России же произведений искусства.

Картины возвращались в Россию после окончания "культурных гастролей" в Европе, начавшихся еще в прошлом году. .

"Таможня остановила на пограничном пункте пропуска "Ваалимаа" три груза, в отношении которых есть подозрения, что они подпадают под санкции ЕС. Таможня начала предварительное расследование этих случаев", - говорится в сообщении информагенств.

Среди прочего на границе были задержаны предметы из Эрмитажа и других российских музеев, которые выставлялись на выставке «Гран Тур» в Милане.

Видимо, на этом культурный обмен закончится навсегда. Даже с наступлением более спокойных времен. Просто больше уже никто не рискнет вывозить государственные коллекции в страны, которые не могут гарантировать их возврат.

А.Б.