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Московский листок

Финская таможня задержала картины из русских музеев

Опубликовано 05.04.2022 в разделе комментариев 0

культура история
Финская таможня задержала картины из русских музеев

Таможенная служба Финляндии подтвердила задержание направлявшихся в Россию принадлежащих России же произведений искусства.

Картины возвращались в Россию после окончания "культурных гастролей" в Европе, начавшихся еще в прошлом году. .

"Таможня остановила на пограничном пункте пропуска "Ваалимаа" три груза, в отношении которых есть подозрения, что они подпадают под санкции ЕС. Таможня начала предварительное расследование этих случаев", - говорится в сообщении информагенств.

Среди прочего на границе были задержаны предметы из Эрмитажа и других российских музеев, которые выставлялись на выставке «Гран Тур» в Милане.

Видимо, на этом культурный обмен закончится навсегда. Даже с наступлением более спокойных времен. Просто больше уже никто не рискнет вывозить государственные коллекции в страны, которые не могут гарантировать их возврат.

 А.Б.



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