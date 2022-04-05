Вернуть вузам "пятилетку"

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил вернуть пятилетнее высшее образование в России, отказавшись от Болонской системы образования.
Вот, и Милонов бывает полезен.
По его словам, в последнее время в стране идет дискуссия о правильности и эффективности существования Болонской системы, предполагающей двухступенчатую систему преподавания — бакалавриат и магистратуру.
Благодаря этой системе студенты могут продолжить начатое в России образование в европейских университетах.
Но сегодня, очевидно, уже не могут.
И опять же - зачем России готовить специалистов для западной европы, когда у себя не хватает?
Также депутат считает, что ряд профессий можно освоить только при классическом пятилетнем обучении — специалитете, и это тоже правда.
И самое приятное - при хорошем советском образовании получить право работать на западе совсем не сложно. Если, конечно, тебя там ждут...
Сейчас, похоже, с конвертацией советских дипломов как с конвертацией рубля - либо сниженный курс, либо по физиономии...
А.Б.
|
|