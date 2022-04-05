Хроника поражений МИД РФ

Украина - одна из самых заминированных стран мира

Управление ООН по координации гуманитарных миссий в Украине назвало Украину «одной из наиболее заминированных в мире», при чем в течение всех 8 лет.

«Еще до начала военного наступления более 1,8 млн человек в течение восьми лет жили в окружении мин», - сообщили в ООН.

Причем минирование на Украине проводит кто попало и как попало - в будущем при разминировании это создаст дополнительные проблемы. И новые жертвы, конечно.

Когда говорят о сорванной посевной на Украине, речь в первую очередь даже не про обстрелы, а о заминированных полях.

"Газпром" остановил закачку газа в крупнейшем хранилище в Германии

"Газпром" остановил отбор и закачку газа на крупнейшем хранилище Германии "Реден", пишет EurAsiaDaily со ссылкой на оператора подземного хранилища Astora компании Gazprom Germania.

Группа "Газпром" 31 марта прекратила участие в Gazprom Germania GmbH и всех ее активах. Накануне министр экономики ФРГ Роберт Хабек сообщил, что компания до 30 сентября перешла под временное управление Федерального сетевого агентства.

Очень характерная картина европейского будущего без газа - пустое газовое хранилице под управлением Германии и избыток газа в России, за который невозможно заплатить.

И 3 миллиона украинских проституток, готовых работать за полканистры бензина.

Ядерная война может начаться на Корейском полуострове

Сестра лидера КНДР Ким Е Чжон пригрозила применить ядерное оружие против Южной Кореи.

Пхеньян применит ядерное оружие, если Южная Корея "пойдет на военную конфронтацию", об этом, как передает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК), заявила сестра лидера КНДР Ким Чен Ына, замглавы отдела ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон.

Сестра Ким Чен Ына осудила высказывание Со Ука, который 1 апреля заявил, что вооруженные силы Южной Кореи располагают большим количеством и различными типами ракет с возможностью "точно и быстро поражать любые цели" в Северной Корее.

Когда-то давно Корейскую войну называли прологом к Третьей мировой. В ней, помимо Кореи, участвовали США, Англия, Франция, СССР и Китай - весь Совет безопасности ООН на тот период.

Именно тогда был обнародован план США о нанесение ядерных ударов по 50 советским городам.

Возможно, что эти планы до сего дня и не менялись.

Финская таможня задержала картины из русских музеев

Таможенная служба Финляндии подтвердила задержание направлявшихся в Россию принадлежащих России же произведений искусства.

Картины возвращались в Россию после окончания "культурных гастролей" в Европе, начавшихся еще в прошлом году. .

"Таможня остановила на пограничном пункте пропуска "Ваалимаа" три груза, в отношении которых есть подозрения, что они подпадают под санкции ЕС. Таможня начала предварительное расследование этих случаев", - говорится в сообщении информагенств.

Среди прочего на границе были задержаны предметы из Эрмитажа и других российских музеев, которые выставлялись на выставке «Гран Тур» в Милане.

Видимо, на этом культурный обмен закончится навсегда. Даже с наступлением более спокойных времен. Просто больше уже никто не рискнет вывозить государственные коллекции в страны, которые не могут гарантировать их возврат.

А.Б.