Переговоры "чтоб были", а совсем не ради мира Журналист, главный редактор Открытой электронной газеты ФОРУМ.мск Анатолий Баранов высказал свое мнение по поводу переговоров между Россией и Украиной в эфире программы «Мнение» агентства News-Front. #анатолийбаранов, #форум .мск, #социалза Пикантность ситуации в том, что агентства News-Front находится на государственно-патриотических позициях, настолько, что даже канал этого агентства был заблокирован. А ФОРУМ.мск заблокирован Генпрокуратурой РФ. Свежие новости "ихтамнетов" Роскомнадзора Что нисколько не мешает нормальным людям слушать друг друга..



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