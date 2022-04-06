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Московский листок

Переговоры "чтоб были", а совсем не ради мира

Опубликовано 06.04.2022 в разделе комментариев 0

Журналист, главный редактор Открытой электронной газеты ФОРУМ.мск Анатолий Баранов высказал свое мнение по поводу переговоров между Россией и Украиной в эфире программы «Мнение» агентства News-Front.
 
#анатолийбаранов, #форум.мск, #социалза,
 
Пикантность ситуации в том, что агентства News-Front находится на государственно-патриотических позициях, настолько, что даже канал этого агентства был заблокирован. А ФОРУМ.мск заблокирован Генпрокуратурой РФ.
 
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