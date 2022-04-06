Переговоры "чтоб были", а совсем не ради мира

Журналист, главный редактор Открытой электронной газеты ФОРУМ.мск Анатолий Баранов высказал свое мнение по поводу переговоров между Россией и Украиной в эфире программы «Мнение» агентства News-Front.
#анатолийбаранов, #форум.мск, #социалза,
Пикантность ситуации в том, что агентства News-Front находится на государственно-патриотических позициях, настолько, что даже канал этого агентства был заблокирован. А ФОРУМ.мск заблокирован Генпрокуратурой РФ.
Что нисколько не мешает нормальным людям слушать друг друга..
|
|