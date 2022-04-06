Белый дом назвал санкции против РФ "калечащими"

Официальный представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что США с помощью санкций хотят поставить Россию перед выбором между дефолтом и расходованием валютных резервов, которые у нее остаются.

"У России нет неограниченных ресурсов, особенно сейчас с учетом калечащих санкций, которые мы ввели. Им придется выбирать между истощением остающихся долларовых резервов, тратой новых поступлений или дефолтом", - сказала она на брифинге.

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Приходится признать - Россия попала в ловушку, и оказалась фигурой в чужой игре. Может, не пешкой, может, даже ферзем, но все равно не игроком - ей играют, а не она играет сама.

Но если взглянуть шире - рушится весь мировой порядок. Украина требует изгнать Россию из Совбеза ООН.

Весь мир вводит санкции против России, несмотря на то, что страны, включившиеся в игру, страдают от собственных санкций.

Вполне реально расширение театра военных действий на всю Европу, и тогда начнется масштабное уничтожение накопленных материальных ресурсов - фатальный разгром перед новым возрождением. Перед первой эпохой возрождения рухнул Второй Рим, Константинополь.

Крушение Третьего Рима даст Европе ресурсы для нового возрождения.

Либо крушение Европы оплодотворит Россию.

Вы спросите, при чем тут Украина? Да ни при чем, просто кусочек ароматного сала в мышеловке.

А.Б.