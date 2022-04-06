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Московский листок

Белый дом назвал санкции против РФ "калечащими"

Опубликовано 06.04.2022 в разделе комментариев 1

украина европа война киев
Белый дом назвал санкции против РФ "калечащими"

Официальный представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что США с помощью санкций хотят поставить Россию перед выбором между дефолтом и расходованием валютных резервов, которые у нее остаются.

"У России нет неограниченных ресурсов, особенно сейчас с учетом калечащих санкций, которые мы ввели. Им придется выбирать между истощением остающихся долларовых резервов, тратой новых поступлений или дефолтом", - сказала она на брифинге.

***

Приходится признать - Россия попала в ловушку, и оказалась фигурой в чужой игре. Может, не пешкой, может, даже ферзем, но все равно не игроком - ей играют, а не она играет сама.

Но если взглянуть шире - рушится весь мировой порядок. Украина требует изгнать Россию из Совбеза ООН.

Весь мир вводит санкции против России, несмотря на то, что страны, включившиеся в игру, страдают от собственных санкций.

Вполне реально расширение театра военных действий на всю Европу, и тогда начнется масштабное уничтожение накопленных материальных ресурсов - фатальный разгром перед новым возрождением. Перед первой эпохой возрождения рухнул Второй Рим, Константинополь.

Крушение Третьего Рима даст Европе ресурсы для нового возрождения.

Либо крушение Европы оплодотворит Россию.

Вы спросите, при чем тут Украина? Да ни при чем, просто кусочек ароматного сала в мышеловке.

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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о кусочке ароматного сала
Рашка должна быть ликвидирована написал 06.04.2022 02:27
При чем тут мышеловка?
То что происходит - это бзики лишь одного существа - ленинградского окурка.
Был бы во главе сраны (рашки) порядочный человек, то и с Украиной были бы порядочные взаимоотношения.
1.Именно при ленинградском окурке с 2003 года в российских документах стали писать "на Украине", а не "в Украине" (ссылка - так пишет бывший советник президента А.Илларионов)
2.Именно при ленинградском окурке ФСБ стала устраивать в Украине подрывную деятельность (ссылка - так рассказывает работник ФСБ, инструктор рукопашного боя, ныне работник Газпрома С.Бадюк несколько раз принимавший участие в спецоперациях в Украине с 2000 до 2010 года).
То бишь, заЁ6ы Ботоксной крысы привели к тому что имеем, а не какая то мышеловка заправленная США ароматным салом.
А сейчас - кранты! Рашка-путиняшка испорченна до безнадежного состояния (подавляющее число россиян поддерживает Путлера и "спецоперацию" в Украине), эту раковую опухоль необходимо вырезать полностью, а территории делить между нормальными странами.
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