Взрывает мозг нынешняя наглость ЕС, который милостиво разрешает сделать исключения из запрета на вход в порты Европы критическим товарам – удобрениям, энергоресурсам и т.д.
Скажите, А ЗАЧЕМ РОССИИ ПОСТАВЛЯТЬ ЭТИ ТОВАРЫ В ЕВРОПУ, ЕСЛИ ТА ПОЛНОСТЬЮ ПЕРЕКРЫВАЕТ ПОСТАВКИ СВОЕЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ В РОССИЮ?
Для того, чтобы их бумажки складывать в сундук под ключом, который хранит Набиулина?
Так ведь это уже закончилось тем, что эти бумажки просто конфисковали. В размере 300 млрд долларов.
Это много или мало? Для примера. Россия в 2019 году поставила в Европу на 40 млрд долларов. В 2020 – на 25 млрд.
Т.е Газпром 8-10 лет просто бесплатно поставлял в Европу народное достояние. Отлично поработал и Газпром и ЦБ!
А теперь России в очередной раз предлагают привозить в Европу зерно, удобрения, нефтепродукты в обмен на макулатуру, даже не предлагают, а разрешают!
Европа привыкла относиться к странам-источникам ресурсов, как к колониям.
Многие века она обесценивала реальные товары, привычно обменивая золото на бусы. Вот так и Россия меняла газ и нефть на фантики.
Зато цену на свои товары – бусы, авторские права, лицензии и франшизы, она вздымала до небес, при этом, как умелые продавцы Цептера, создавала впечатление, что именно Европа облагодетельствовала таким обменом свои колонии.
В России будет нелегко, учитывая немалое очковтирательство при бравурных докладах об успешном импортозамещении.
Но все же в России будет газ и тепло в домах, и бензин на АЗС, продукты в супермаркетах и одежда на полках.
А Европа пусть привыкает обходиться без российского зерна, газа, нефти, палладия, никеля, титана и урана.
Развелось, понимаешь, дармоедов! #ХватитКормитьЕвропу!
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Доктор Мертвяго написал 06.04.2022 02:55
На эти фантики, полученные Газпромом и прочими конторами, у товарищей ленинградского окурка появились сотни шикарных яхт в общей стоимости переводя на рубли - порядка 100 триллионов рублей.
На эти "фантики" у приятелей ленинградского окурка появились десятки тысяч объектов недвижимости за границей, дорогие вещи, дорогие предметы искусства и т.д.
"Фантики" - говоришь! Ну-ну!
Ты помотри на яхту бывшего капитана КГБ Чемезова (друга серой моли) - 400 миллионов долларов. На фантики приобрел?
Анон345 написал 06.04.2022 02:15