Россия не проиграла информационную войну, она ее просто "слила"

Выяснилось, что в конце марта Роскомнадзор по инициативе Генпрокуратуры и других ведомств принял целых четыре списка запрещенных сайтов различных медиа и просто частных лиц. Общее число закрытых медиа перевалило за полторы тысячи.

Понятно, что это были негосударственныет медиа, и даже не обязательно политические и оппозиционные. Например, сайт Масяни.

Практически усилиями государственных структур вся российская медиасфера, когда-то мирового уровня, была зачищена.

Ну а стараний РашаТудей и Первого канала в этом деле явно недостаточно. Более того, часто их усердие не по уму приносит больше вреда, чем пользы.

Скажем, Украина выделяет деньги тысячам блогеров, так называемым "диванным войскам", а Россия только закрывает и закрывает собственных.

Сам этот факт говорит о том, что в России нет законов, обеспечивающих конституционный принцип свободы слова. К примеру, Генпрокуратура имеет право прикрывать сайт без всякого суда, просто решениема какого-то анонимного клерка. И даже не сообщать о причине закрытия.

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Как с ФОРУМом.мск - просто Генпрокуратура закрыла доступ к домену портала. И на вопросы никто не отвечает. Причем во всех странах мира ФОРУМ.мск доступен, как и через ВПН. Но Яндекс его "не видит". Зачем? Теперь там все события комментируют украинцы, израильтяне, русскоязычные канадцы и германцы, кто угодно, только не граждане РФ.

И как они собираются побеждать в информационной войне, если своим "бойцам невидимого фронта" и сочувствующим просто закрыли доступ на поле боя?

А полководцам такой войны пора уже вручать медали Конгресса США.

Мне скажут, ну как же, законы военного времени... А у нас нет войны! И за само слово "война" можно получить наказание. И как прикажете выживать на "невидимом фронте"? Гугл закрыл монетизацию в России, оставив без доходов всех независимых блогеров, а РКН просто все позакрывал.

Ну так что, получили хоть свои бочки варенья и коробки печенья, хозяева российского дискурса? Или так, в роли дурака с инициативой?