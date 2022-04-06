ФНС поручила заняться вместе с МВД выявлением спекулянтов, продающих валюту "с рук"

"Центральный аппарат Федеральной налоговой службы (ФНС) направил в территориальные органы письмо, датированное 23 марта, в котором поручил организовать взаимодействие с правоохранительными органами по выявлению нарушений, связанных с куплей-продажей иностранной валюты в обход банков", - пишут СМИ со ссылкой на источники.

В письме, по данным источников, сообщается, что валюту "с рук" продают в соцсетях, Telegram-каналах и интернет-сервисах объявлений, и это "в нынешних условиях несет угрозу устойчивости валюты РФ и стабильности внутреннего валютного рынка".

Я не понял, банки не продают валюту. А если нужна, где брать?

Вообще доллары и евро - это такие деньги, которыми, между прочим, обеспечен и рубль. А вовсе не наркотики или оружие, оборот которых нужно запрещать.

Государство запретило деньги?

И что, кстати, будет в наказание за деньги? Посадят, расстреляют как валютчиков при Хрущеве? Или просто отберут деньги, как гопники возде обменного пункта?

Скоро ли начнут давать срок за простое наличие валюты?

А.Б.