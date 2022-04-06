Более 50 человек скончались за последние две недели, отравившись суррогатным алкоголем

Без всякой войны. ЧП произошли в Оренбургской и Свердловской областях.

Председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов называет несколько причин, по которым жители российских регионов покупают контрафакт. Это в том числе низкие доходы населения, а также вопрос с организацией контроля производства продукции.

«Возникает вопрос о возвращении государственной монополии на алкоголь, - считает Крупнов. - Это решит проблемы качества и понятной ответственности за изготовление: не просто поиск очередного «стрелочника», а системная ответственность. Помимо всего прочего, это серьезное средство наполнения бюджета. Вот эти две проблемы давно пора решать».

Это правда, в СССР такого понятия как "паленая водка" вообще не существовало.

Может быть, не на том фронте спецоперация идет?

А.Б.