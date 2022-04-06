Власти запретили деньги, а 50 человек отравились "паленкой" #анатолийбаранов #госдума #социалза #форуммск #политика #последниеновости Новости от "запрещенного" Анатолия Баранова. Хотите помочь? Это здесь: https://www.tinkoff.ru/cf/3ORVRHYRNZ5 И отдельно номер карты 5536 9109 9139 1469 Тяжелейший удар - блокировка ФОРУМа.мск. https://forum-msk.org/ Кто на "маке" может заходить без проблем, для "хрома" вот расширение, которое прекрасно открывает как ФОРУМ.мск так и Фейсбук: https://chrome.google.com/webstore/de... Очень прошу - заходите, посещаемость упала раза в два, надо как-то восстанавливать, пока не посадили совсем. #анатолийбаранов, #госдума, #социалза, #форуммск, #политика, #последниеновости Не забывайте VPN! 1 Российские миллардеры соревнуются в потерях 2 Белый дом назвал санкции против РФ "калечащими" https://forum-msk.org/material/news/1... 3 Производитель микрочипов Intel приостанавливает деятельность в России 4 Более 50 человек скончались за последние две недели, отравившись суррогатным алкоголем https://forum-msk.org/material/news/1... 5 Ограничения полетов на Юге России продлили до 13 апреля 6 ФНС поручила заняться вместе с МВД выявлением спекулянтов, продающих валюту "с рук" https://forum-msk.org/material/news/1... 7 Россия не проиграла информационную войну, она ее просто "слила" https://forum-msk.org/material/news/1...



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