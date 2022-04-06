Жириновский умер тихо, почти незаметно

Вячеслав Володин сообщил, что умер лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Политик со 2 февраля был на лечении в Центральной клинической больнице Москвы, куда его госпитализировали с коронавирусом. Ну. в общем, и умер.
Ни радости, ни сожаления.
Прожил насыщенную жизнь, которая толком не принесла никому и ничего.
Но ведь и вреда особого не принес.
Мог, по своим так и не реализованным талантам сделать многое. Но бездарная российская действительность не позволила реализовать ни один из них, кроме таланта политического шута. Шут - не ругательство, а профессия. Такая у нас действительность, что умный и талантливый человек может выступать только в дурацком колпаке.
Вот это действительно жаль...
А.Б.
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"дикой московской ордой." написал 06.04.2022 13:55