Жириновский умер тихо, почти незаметно

Вячеслав Володин сообщил, что умер лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Политик со 2 февраля был на лечении в Центральной клинической больнице Москвы, куда его госпитализировали с коронавирусом. Ну. в общем, и умер.

Ни радости, ни сожаления.

Прожил насыщенную жизнь, которая толком не принесла никому и ничего.

Но ведь и вреда особого не принес.

Мог, по своим так и не реализованным талантам сделать многое. Но бездарная российская действительность не позволила реализовать ни один из них, кроме таланта политического шута. Шут - не ругательство, а профессия. Такая у нас действительность, что умный и талантливый человек может выступать только в дурацком колпаке.

Вот это действительно жаль...

А.Б.