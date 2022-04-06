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Московский листок

Жириновский умер тихо, почти незаметно

Опубликовано 06.04.2022 в разделе комментариев 1

лдпр жириновский
Жириновский умер тихо, почти незаметно

Вячеслав Володин сообщил, что умер лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Политик со 2 февраля был на лечении в Центральной клинической больнице Москвы, куда его госпитализировали с коронавирусом. Ну. в общем, и умер.

Ни радости, ни сожаления.

Прожил насыщенную жизнь, которая толком не принесла никому и ничего. 

Но ведь и вреда особого не принес.

Мог, по своим так и не реализованным талантам сделать многое. Но бездарная российская действительность не позволила реализовать ни один из них, кроме таланта политического шута. Шут - не ругательство, а профессия. Такая у нас действительность, что умный и талантливый человек может выступать только в дурацком колпаке.

Вот это действительно жаль...

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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О Жириновском коротко: он один из тех, кто виноват в том, что нас называют
"дикой московской ордой." написал 06.04.2022 13:55
.
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