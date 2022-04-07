Нравится, не нравится – терпи моя красавица!

Это давно следовало ожидать - надо ещё и отдать должное Украине, что её войска пропаганды так долго терпели и не обвиняли Россию в геноциде. Поскольку для России – для страны, начавшей войну без внятной цели, - убийство граждан, как цель, просто напрашивается.

Хотя, конечно, до этих пор ещё не было начала, мягко скажем, «отступления» вооружённых сил России с территории Украины. Вооружённые силы России ещё не оставляли захваченные в своё время украинские города и населённые пункты, посему можно и считать, что киевская пропаганда не терпела, а просто воспользовалась первым же удобным случаем.

Итак, в ходе бегства отступления из Киевской области, части ВС России 30 марта оставили в том числе и маленький украинский городок, Бучу, численностью 37 тысяч жителей. Четыре дня на Украине никто ничего не говорил и не делал, а потом украинская пропаганда спохватилась и заголосила на весь мир о том, что в Буче, дескать, оккупировавшие город российские подразделения перебили сотни мирных жителей, да ещё и разложили их - картинно так - вдоль проходящей через Бучу трассы. И кадры из Бучи теперь не сходят с экранов западных телеканалов. (Коротко о сути этой понятной и ожидаемой провокации можно ознакомиться в 4-х минутном ролике у Юрия Подоляка https://www.youtube.com/watch?v=ixXH26Dc2fI).

И теперь, понятное дело, как ни дерёт глотку российская пропаганда, стараясь доказать явную провокацию Украины, но на российские доводы, да и на Россию в целом весь мир теперь плевать хотел – какой дурак будет верить агрессору?

«Россия уже дважды запросила экстренно созвать Совет безопасности ООН в связи с вопиющей провокацией киевского режима в Буче. Этот город наши войска оставили согласно плану, а также договоренностям на переговорах. А уже через несколько дней Киев начал распространять кадры с якобы убитыми мирными жителями. Естественно обвиняя во всем российских военных и даже заявляя о геноциде. Сегодня обвинения были с ходу поддержаны западными политиками, которые не обращают внимания ни на хронологические нестыковки, ни на откровенные «ляпы» в постановочном видео. При этом председатель Совбеза, Великобритания, делает все, чтобы провокация в Буче ни в коем случае не стала темой отдельного заседания в ООН».

Прочитав об англичанах в Совбезе, я вспомнил, как Адольф Гитлер ругал немецкую пропаганду в Первой мировой войне и хвалил англо-американскую: «Военная пропаганда англичан и американцев, напротив, была с психологической точки зрения совершенно правильной. Американцы и англичане рисовали немцев в виде варваров и гуннов».

https://live.staticflickr.com/3832/12307882665_cdb4730bc8_o.jpg

Ну, как Киеву не брать пример с англо-американцев? Ведь если Кремль - это только холуй США, да ещё и нагло обманутый любимым хозяином, то Киев с 2014 года вообще без мудрых указаний США «ни жить, ни кушать не может». Так, что как ни доказывай брехню этой Бучи, а эти доказательства никто в мире слушать не будет – для того, чтобы такую пропаганду разоблачать, надо быть СССР, а не тем неприличным, чем мы являемся, – преступниками даже по собственному Уголовному кодексу.

Правда, мне скажут, если бы Россия начала даже справедливую войну, Запад бы всё равно обвинил бы её в какой-нибудь Буче. Это действительно могло быть, а, может, так и не было бы, - в любом случае это гипотеза, а вот агрессивная война со стороны России – это реальность. А теперь чего глотку драть на тему «Если бы, да кабы…».

И теперь вот как эту пропагандистскую брехню Киева разоблачить, если в основе всей политики Кремля лежит совершение преступления, предусмотренного статьёй 353 УК РФ? Теперь всё: теперь мы, все граждане России, для всего мира на многие поколения – фашистское говно, а не люди! И посему верить нам нельзя!

Теперь нравится, не нравится – терпи моя красавица!

Тебе же, красавица, очень надо было совершить это преступление, предусмотренное тобой же введённой в Уголовный кодекс статьёй 353, ты ж не могла без этого преступления жить – 8 лет терпела, бедненькая. Теперь терпи до момента, когда эта блестящая военная спецобосраZия закончится мудрым документом, подписанным дежурным капутиным в окружение кремлёвской интеллектуальной элиты и «патриотами», истекающими соплями от гордости за российские поражения, выдаваемые за победы под угрозой придуманного Думой уголовного наказания.

Да и после подписания акта о капитуляции, тупую, но действенную своей тупостью антироссийскую пропаганду, никто не прекратит. Мы это заслужили.

И всё же, как быть?

Если говорить в принципе, то надо не разоблачать вражескую пропаганду, поскольку разоблачение пропагандисткой провокации - это оправдание, а оправдания того, кого люди уже видят преступником, просто не слушают. Единственный путь – высмеять дебильность исполнения конкретной пропаганды, тогда тот, кто в неё поверил или пытается поверить, повторяя пропагандистские доводы, начинает чувствовать себя кретином. И в лучшем случае замолкает, а в следующий раз не спешит присоединяться к кретинизму.

То есть переключиться в контрпропаганде с «Я не виноват!» на «Меня обвиняют идиоты!».

Не вещать с унылым видом, как Лавров или Подоляк, оправдания о том, что именно не так в этом спектакле с Бучей, а язвительным тоном сообщать, что России дико повезло, что военную пропаганду Украины возглавили такие «специалисты», как подполковник Арестович, которые не способны проанализировать выдаваемый в эфир видеоряд и не допустить, чтобы валяющиеся на трассе как бы «убитые российским солдатами мирные украинские граждане» не спешили убирать руки с дороги в опаске, что на них кто-то наступит или наедет – мёртвым не больно. Что дебильный Антон Геращенко, советник главнокомандующего Зеленского, настолько тупой, что и на 40 день войны не способен осилить, где свои, а где чужие, и горестно воет об убитых мирных гражданах Украины, заставив проносить мимо себя на носилках мёртвых с белыми повязками – замученных российских пленных или сторонников России…

https://www.youtube.com/watch?v=MJSKmKjRbFQ

Как-то так – не разоблачать, а доказывать, что пропагандисты Украины тупые! Тогда и объект их пропаганды – народ - будет опасаться выглядеть тупым и верить этим пропагандистам.

Но, правда, и для этого нужен доступ в информационное пространство мира, а кремлёвские мудрецы по наущению США начали войну со всем миром, и этим сами отрезали себе и эти яйца возможности.

ДБЛ, БЛД! ©. Ну как с этим не согласиться?