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Московский листок

Песков не исключил разрыв дипломатических отношений со странами Запада

Опубликовано 07.04.2022 в разделе комментариев 0

кремль песков
Песков не исключил разрыв дипломатических отношений со странами Запада

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не исключил возможности разрыва дипломатических отношений со странами Запада в случае продолжения практики высылки российских дипломатов.

"Да, если практика высылки наших дипломатов продолжится, такой потенциальный риск есть, так как каждый день мы сталкиваемся с подобными враждебными действиями. Высылка дипломатов — это решение, которое закрывает окно дипломатических отношений", — сказал представитель Кремля в интервью французскому телеканалу LCI.

***

Песков очень смешной пресс-секретарь. Я б сказал, потешный. Не в том смысле, что шут гороховый, а в петровском значении слова, как потешные полки. Не настоящие, инновационные.

Но дипломат-то Песков грамотный, профессиональный. И он прекрасно знает, что означает разрыв дипломатических отношений. Войну это означает, причем в самой близкой перспективе.

И вот не стоит пресс-секретарю угрожать всему миру этим кошмаром грядущего - войной России со всем миром. Даже в самом предположительном ключе. Потому что сейчас мы на целый шаг ближе к апокалипсису.

Мы уже показали всему миру, какие мы отмороженные. И мир уже не удивляется. Мир готовится к войне с нами, а кое где уже ее ведет.

Мы этого хотим? Или хотели как лучше, а получилось как всегда?

А.Б.



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