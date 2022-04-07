Будущее Украины

"Ведь мы свободный народ, свободной страны. Мы всех победим!"

Президент Украины В. Зеленский

После завершения войны в государственной политике Украины одним из приоритетных направлений будет безопасность государства.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил 5 апреля в интервью украинским СМИ, отвечая на вопрос о том, какой будет Украина после войны.

"Я думаю, что все наши люди - это будет наша большая армия.

Мы не можем говорить просто о Швейцарии будущего.

Наверное, таким наше государство сможет быть через какое-то длительное - длительное время.

Но то, что мы точно станем большим Израилем со своим лицом, то, что мы не будем удивляться тому, что у нас во всех институциях, супермаркетах, кинотеатрах будут представители Вооруженных сил или Нацгвардии, будут стоять люди с оружием, – я уверен."

Оказывается, украинцам нельзя доверять, как швейцарцам.

Как известно, в Швейцарии нет наемной армии.

Основой швейцарской демократии является народное ополчение, в котором состоят все мужчины, способные носить оружие, в возрасте от 18 до 50 лет.

Бойцы швейцарского народного ополчения хранят дома свое боевое оружие и воинскую амуницию, чтобы быть готовыми в любой момент выступить на защиту Родины и свободы.

А вот украинцы до этого не доросли, поэтому их будут охранять наемная армия и наемная национальная гвардия - жандармерия.

Все будет, как в известной поговорке: общество - это "овцы", "овчарки", "пастухи" и "мясники".

"[Украина будет] абсолютно демократической. Авторитарное государство просто невозможно в Украине", - закончил Зеленский.