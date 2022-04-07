Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Будущее Украины

Опубликовано 07.04.2022 автором Петр Звездилин в разделе комментариев 0

украина война киев
Будущее Украины

"Ведь мы свободный народ, свободной страны. Мы всех победим!"

Президент Украины В. Зеленский 

 

После завершения войны в государственной политике Украины одним из приоритетных направлений будет безопасность государства. 

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил 5 апреля в интервью украинским СМИ, отвечая на вопрос о том, какой будет Украина после войны. 

"Я думаю, что все наши люди - это будет наша большая армия. 

Мы не можем говорить просто о Швейцарии будущего.

Наверное, таким наше государство сможет быть через какое-то длительное - длительное время. 

Но то, что мы точно станем большим Израилем со своим лицом, то, что мы не будем удивляться тому, что у нас во всех институциях, супермаркетах, кинотеатрах будут представители Вооруженных сил или Нацгвардии, будут стоять люди с оружием, – я уверен." 

Оказывается, украинцам нельзя доверять, как швейцарцам. 

Как известно, в Швейцарии нет наемной армии. 

Основой швейцарской демократии является народное ополчение, в котором состоят все мужчины, способные носить оружие, в возрасте от 18 до 50 лет.

Бойцы швейцарского народного ополчения хранят дома свое боевое оружие и воинскую амуницию, чтобы быть готовыми в любой момент выступить на защиту Родины и свободы. 

А вот украинцы до этого не доросли, поэтому их будут охранять наемная армия и наемная национальная гвардия - жандармерия. 

Все будет, как в известной поговорке: общество - это "овцы", "овчарки", "пастухи" и "мясники". 

"[Украина будет] абсолютно демократической. Авторитарное государство просто невозможно в Украине", - закончил Зеленский.



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 2
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Удовлетворены ли вы итогами проведения "спецоперации" на Украине?:
Результаты
Интернет-ТВ
Власти запретили деньги, а 50 человек отравились "паленкой"
Власти запретили деньги, а 50 человек отравились "...
06.04.2022
Переговоры "чтоб были", а совсем не ради мира
Переговоры "чтоб были", а совсем не ради мира
06.04.2022
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Михаил Делягин отправил депутатский запрос генеральному прокурору по поводу блокировки ФОРУМа.мск (0)
Будущее Украины (0)
Песков не исключил разрыв дипломатических отношений со странами Запада (4)
Нравится, не нравится – терпи моя красавица! (10)
Жириновский умер тихо, почти незаметно (11)
Власти запретили деньги, а 50 человек отравились "паленкой" (0)
Российские миллардеры соревнуются в потерях (0)
Более 50 человек скончались за последние две недели, отравившись суррогатным алкоголем (0)
На идеологическом чердаке современной российской власти (9)
ФНС поручила заняться вместе с МВД выявлением спекулянтов, продающих валюту "с рук" (1)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Михаил Делягин Михаил Делягин: Россию хотят не расколоть, а уничтожить: будет ли у президента новый пресс-секретарь?
Дарья Митина Дарья Митина: И об экономике
Дарья Митина Дарья Митина: Колобок-Кассандра
Дмитрий Якушев Дмитрий Якушев: Как население России развратили и превратили в сторонников войны
Михаил Делягин Михаил Делягин: Михаил Делягин: Владимир Жириновский был бойцом, вместе с ним ушла целая эпоха
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss