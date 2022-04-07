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Московский листок

Михаил Делягин отправил депутатский запрос генеральному прокурору по поводу блокировки ФОРУМа.мск

Опубликовано 07.04.2022 в разделе комментариев 0

дело прокуратора
Михаил Делягин отправил депутатский запрос генеральному прокурору по поводу блокировки ФОРУМа.мск

Текст лаконичный: "Уважаемый Игорь Викторович,

Решением Генеральной прокуратуры РФ 27-31-2020/Ид3922-22 от 26 марта 2022 года в реестр запрещенных на территории России сайтов был внесен сайт forum-msk.org.

В связи с обращением главного редактора сайта прошу уточнить:

1. Причины внесения сайта в указанный реестр.

2. Возможна ли разблокировка сайта (и если да, то что для этого требуется, - например, удаление тех или иных материалов) или же блокировка является окончательной".

Дело в том, напомню, что в конце марта Роскомнадзор, в основном по требованию Генпрокуратуры внес в число запрещенных более полутора тысяч (!) сайтов, вплоть до Масяни.

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Сейчас по закону для запрета Генпрокуратуре уже не требуется решения суда - можно просто решением надзорного органа. Но закон все же требует соблюдения определенной процедуры - владелец сайта должен знать, на каком основании он попадет под блокировку, и если претензии к какму-то отдельному матриалу, то может удаить его и восстановить доступ. Или хотя бы начать оспаривать решение прокуратуры в суде.

На этот раз никаких обоснований не было, просто списки закрытых сайтов. То есть не остается даже возможности оспорить решение - нет обоснования для закрытия, не с чем идти в суд.

Хотя фактически проведена полная зачистка медийного пространства - остались только сугубо казенные медиа. Ну и котики, куда ж без них...

Осталось признать экстремистским материалом и Конституцию РФ, во всяком случае ее вторую главу "Права и свободы человека и гражданина".

Запрос Михаила Делягина в данном случае - это первая, кажется, попытка вернуть ситуацию со свободой слова в России в конституционное русло.

Посмотрим, что ответит генпрокурор. И уж исходя из этого...

Анатолий Баранов, главный редактор ФОРУМа.мск

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