В Крыму пройдет национализация

Вице-спикер парламента Крыма Ефим Фикс заявил, что национализацию на полуострове планируют проводить «по-человечески» и «по закону".

Глава Крыма Сергей Аксенов ранее анонсировал национализацию имущества украинских бизнесменов, политиков и чиновников в ответ на аналогичный украинский закон о российском имуществе.

Позже крымский парламент предложил изымать имущество недружественных стран и иностранцев, совершающих недружественные действия в отношении РФ. Это предложение направили на рассмотрение в Госдуму.

Фикс заявил, что каждый случай национализации будет рассматриваться отдельно специальной рабочей группой.

В первую очередь, по словам Фикса, планируют конфисковать имущество украинских олигархов, политиков и чиновников, «поддерживающих нацизм».

СМИ писали, что в Крыму, в частности, планируют национализировать квартиру президента Украины Владимира Зеленского. Квартиру площадью 129,8 «квадрата» Зеленский купил в 2013 году, ее стоимость оценивали в 160 тысяч долларов. Она расположена в элитном жилом комплексе «Император» в Ливадии.

Вообще-то Зеленский не нарушил ни одного закона России, тем более, что эти законы исполнять и не обязан.

И если наши чиновники хотят показать, что "я не такая, я на рупь дороже", то имущества, тем более личного, лучше вообще не касаться.

Да и насчет имущества компаний и предприятий - что это за "специальная комиссия" будет разбираться? Вы ее еще "чрезвычайной" назовите. Все-то у вас специальное и особое: спецназ, спецоперация, спецкомиссия...

Господа крымские начальники, вы тут граждане в России новые, конституцию навряд ли хорошо помните. Так вот, есть в Конституции РФ Статья 35, пункт 3:

"Никто не может быть лишен своего имущества иначе как по решению суда. Принудительное отчуждение имущества для государственных нужд может быть произведено только при условии предварительного и равноценного возмещения".

Понимаете, да? Суд нужен, а не спецкомиссия. И суд должен решать по закону, а не как хочется.

А.Б.