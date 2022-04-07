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Московский листок

Мы на целый шаг ближе к апокалипсису

Опубликовано 07.04.2022 в разделе комментариев 0

#анатолийбаранов #госдума #социалза

Новости от "запрещенного" Анатолия Баранова.

Хотите помочь? Это здесь: https://www.tinkoff.ru/cf/3ORVRHYRNZ5

И отдельно номер карты 5536 9109 9139 1469

Тяжелейший удар - блокировка ФОРУМа.мск. https://forum-msk.org/

Кто на "маке" может заходить без проблем, для "хрома" вот расширение, которое прекрасно открывает как ФОРУМ.мск так и Фейсбук: https://chrome.google.com/webstore/de... Очень прошу - заходите, посещаемость упала раза в два, надо как-то восстанавливать, пока не посадили совсем.

#анатолийбаранов, #госдума, #социалза, #форуммск, #политика, #последниеновости

Не забывайте VPN!

1 Мы на целый шаг ближе к апокалипсису https://forum-msk.org/material/news/1...

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4 Михаил Делягин отправил депутатский запрос генеральному прокурору по поводу блокировки ФОРУМа.мск https://forum-msk.org/material/news/1...

5 «Соловьев.Live» будет вещать на частотах Euronews

6 В Греции прошла всеобщая забастовка с требованием отказа от участия в войне на стороне НАТО

7 В Германии начали травить русских



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Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
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