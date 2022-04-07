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Московский листок

В Греции прошла всеобщая забастовка с требованием отказа от участия в войне на стороне НАТО

Опубликовано 07.04.2022 автором Айнур Курманов, сопредседатель Социалистического Движения Казахстана в разделе комментариев 0

профсоюзы греция компартия
В Греции прошла всеобщая забастовка с требованием отказа от участия в войне на стороне НАТО

В Греции 6 апреля состоялась национальная всеобщая забастовка, во время которой прошло более 60-ти митингов и демонстраций по всей стране.

Классовые профсоюзы требуют:

Никакого участия - никакого участия нашей страны в империалистической войне!

Возобновление коллективных переговоров по Национальному коллективному договору!

В качестве отправной точки для повышения минимальной заработной платы, требуя 825 евро в виде минимальной валовой заработной платы. Восстановление завоеваний и прав, таких как начало более выгодного контракта, воскресный отпуск, оплата сверхурочных, 13-е и 14-я зарплата в государственном секторе и т.д.

ПАМЕ (коммунистический профсоюз Всеобщий боевой фронт) также требует общее сокращение рабочего времени и стабильную работу с правами.

Отмена НДС на потребительские товары.

Отмена налога на жильё и значительное сокращение муниципальных сборов для домашних хозяйств работников.

Снижение цен на электроэнергию и газ на 50% и отмена налогов на топливо и энергетику в целом.

Интересно, а наши профсоюзы тоже против участия в империалистической войне - на стороне НАТО, конечно?



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