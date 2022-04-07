Соловьев.Live будет мудозвонить на частотах Euronews

Об этом заявили в пресс-службе «Соловьев.Live», передает РИА Новости.
Таким образом, на телеканале подтвердили появившуюся ранее информацию, что он будет вещать на частотах Euronews.
Тематика «Соловьев.Live» будет информационно-политическая, общественно-политическая, публицистическая и социально-экономическая. В общем, вечерне-мудозвонская, как обычно.
Сразу вспомнился старый советский анекдот времен дефицита туалетной бумаги.
Прихожит мужик в магазин и просит туалетную бумагу.
А ему в ответ: "Знаете, туалетной сейчас нет, но можем предложить наждачную или конфетти".
А вообще наши начальники, впрочем, не только наши, просто не понимают, что свобода слова и независмые источники информации - это самостоятельная ценность в современном мире, они нужны не "для чего-тоо", а сами по себе ценность.
Ну как картины нужны не только для того, чтобы прикрывать пятна на обоях.
А.Б.
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Казарянинас Левонас Кеворкович написал 07.04.2022 11:50