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Московский листок

Ростовское выселение. Еще не на свалке, но уже в больнице

Опубликовано 08.04.2022 автором Е. Сидоренкова ОКП-РК-инфо в разделе комментариев 0

жкх жилье закон
Ростовское выселение. Еще не на свалке, но уже в больнице

Как и было обещано ростовским правосудием —6 апреля 2022 года приставы приехали выселять семью инвалидов Калабиных-Малиевских.

 

Татьяна и Игорь взяли ипотеку для покупки квартиры (на цокольном этаже старого кирпичного здания по улице Красных Зорь 138/16) в банке КБ «Центр-Инвест». Платили вовремя, даже с опережением графика. Но банк в одностороннем порядке повысил процент, фактически не скрывая намерения по отъёму данного жилья, что и было выполнено вкупе с Кировским судом Ростова-на Дону (судья Роман Головань, который не увидел ничего существенного, что долг банку был выплачен и переплачен семьёй), семьёй Самохиных (Анне банк продал квартиру, Сергей принимал активнейшее участие по выживанию семьи из квартиры с избиением, взломом дверей, вероломным проживанием).

 

Квартиру в феврале 2022-го подожгли, бросив ночью бутылку с зажигательной смесью — следователь в марте сообщил, что Татьяна (которая чуть сама не сгорела в ночном пожаре) является подозреваемой по делу о поджоге собственного жилья. А Сергей Самохин в случае отказа от добровольного выселения семьи на улицу 6 апреля пообещал выбросить вещи семьи на свалку. Как сказал ранее один из полицейских по жалобе на Самохина — «Да он хозяин, что хочет, то пусть и делает».

 

6 апреля наступило. К квартире по улице Красных Зорь, полностью оплаченной перед банком, подъехали судебные приставы. Судебный пристав-исполнитель Завьялова была категорична, стала требовать от семьи Калабиных-Малиевских покинуть квартиру. Татьяне стало плохо, она потеряла сознание. На скорой её отвезли в Центральную городскую больницу № 1 с подозрением на микроинсульт с поражением правой стороны. Её муж Игорь был также госпитализирован на соседний этаж больницы с сердцем. Вот так в один миг семья Калабиных-Малиевских была нейтрализована правовым государством для изъятия у них (полностью оплаченной по ипотеке) квартиры.

 

Защитник Калабиных-Малиевских сейчас занимается в больнице оформлением документации для отложения исполнительных действий по выселению семьи в связи с экстренной медицинской ситуацией. Неуязвимый Сергей Самохин, вероятно, занят обещанным выкидыванием вещей на свалку (посмотрим). Каждый на своём месте.

 

Также напоминаем, что на 18 апреля в Кировском районном суде Ростова-на-Дону на 9.20 назначено судебное заседание по иску семьи Калабиных-Малиевских к банку Центр-Инвест» и Самохиной Анне о признании договора купли-продажи недействительным. Но счастливая действительность по всему для предприимчивых соучастников уже наступила. Пережиток бесплатной медицины, правда, ещё остаётся от советского наследия, но с такой прытью скоро можно будет выкидывать и жильцов вместе с вещами на свалку. Минуя помехи скорой помощи.

 

 

 



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