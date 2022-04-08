Песков выразил неуверенность в успехе спецоперации

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал огромной трагедией значительные потери среди российских военных в ходе спецоперации на Украине.
"Да, у нас значительные потери среди военных. Это огромная трагедия", - заявил Песков в эфире британского телеканала Sky News.
Также он выразил надежду на то, что спецоперация РФ на Украине не будет длиться долго: "Надеемся, что спецоперация на Украине в ближайшие дни или в обозримом будущем достигнет своих целей".
"Или закончится путем переговоров", - сказал Песков.
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Я не первый, кто изумился словам официального рупора Кремля, сказанным для западных СМИ.
Вот Дарья Митина высказалась, кажется, исчерпывающе: "... я не психиатр и уж тем более не его личный психиатр. У него Мариуполь уже в ЛНР входит, и возьмут его тридцать первого мартобря. Некоторые СМИ уже официально объявили бойкот на любую инфу, высираемую этим уважаемым источником - не будут публиковать и ретранслировать (видимо, пока там ремиссия не наступит). На правомерный вопрос, каким образом это до сих пор работает пресс-секретарем Темнейшего, предполагаю лишь один возможный ответ - Темнейшему вообще до болта, кто у него там пресс-секретарь. Адекватное информирование подданных никогда не входило в число кремлёвских приоритетов, если вы до сих пор не заметили".
В общем, именно так.
Но я уже писал, что в обязанности пресс-службы президента входит не только "высирание" информации, но и информирование главы государства о важнейших медицных событиях. А это задача, требующая серьезной квалификации.
Известно, что сам Путин лишнего не читает и тем более не смотрит. Ходят разговоры о какой-то "папочке", через которую президент и смотрит на окружающий мир. Так вот эту "папочку" и готовит для главы государства служба г-на Пескова. Как вы понимаете, важность задачи трудно переоценить. По сути, именно Песков и решает, что главе государства нужно знать, а что необязательно.
Надо ли говорить, что "план Путина" относительно блицкрига на Украине - это в значительной степени заслуга г-на Пескова? Конечно, и другие службы постарались - внешняя и военная разведки, к примеру. Но информация из открытых медиа, особенно подбор этой информации, это дело рук или каких-либо других частей тела именно пресс-службы...
А.Б.
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Муходавов написал 08.04.2022 02:32
В Украину запустили тысячи ракет разного класса.
За два дня Украина была разгромлена - подходи и бери. Но взять не смогли - оказалось, что украинцы люто ненавидят путинскую Рашку и, получается, Ленинградский окурок об этой ненависти этого совсем не знал!!!
То что Ленинградский окурок не понимает и не разбирается в происходящей действительности - это давно известно из рассказов его друзей и из рассказов его самого.
Ну как так - Ленинградский окурок не пользуется интернетом и не знает как им пользоваться, мобильника и телефона у него нет, книг не читает - смотрит только советские фильмы и общается только с прислугой. И это 23 года!
Будучи президентом, в тайне от жены натыкал на бывшей молоденькой уборщице Светке Лизку, а затем натыкал кучку спиногрызов на допингированной эксгимнастке которая младше его лет на 40 - это разве нормально для разумного человека?
Поэтому коллапс и случился - дебил распальцовывает Рашкой!