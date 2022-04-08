Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Песков выразил неуверенность в успехе спецоперации

Опубликовано 08.04.2022 в разделе комментариев 1

кремль песков
Песков выразил неуверенность в успехе спецоперации

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал огромной трагедией значительные потери среди российских военных в ходе спецоперации на Украине.

"Да, у нас значительные потери среди военных. Это огромная трагедия", - заявил Песков в эфире британского телеканала Sky News.

Также он выразил надежду на то, что спецоперация РФ на Украине не будет длиться долго: "Надеемся, что спецоперация на Украине в ближайшие дни или в обозримом будущем достигнет своих целей". 

"Или закончится путем переговоров", - сказал Песков.

***

Я не первый, кто изумился словам официального рупора Кремля, сказанным для западных СМИ.

Вот Дарья Митина высказалась, кажется, исчерпывающе: "... я не психиатр и уж тем более не его личный психиатр. У него Мариуполь уже в ЛНР входит, и возьмут его тридцать первого мартобря. Некоторые СМИ уже официально объявили бойкот на любую инфу, высираемую этим уважаемым источником - не будут публиковать и ретранслировать (видимо, пока там ремиссия не наступит). На правомерный вопрос, каким образом это до сих пор работает пресс-секретарем Темнейшего, предполагаю лишь один возможный ответ - Темнейшему вообще до болта, кто у него там пресс-секретарь. Адекватное информирование подданных никогда не входило в число кремлёвских приоритетов, если вы до сих пор не заметили".

В общем, именно так.

Но я уже писал, что в обязанности пресс-службы президента входит не только "высирание" информации, но и информирование главы государства о важнейших медицных событиях. А это задача, требующая серьезной квалификации.

Известно, что сам Путин лишнего не читает и тем более не смотрит. Ходят разговоры о какой-то "папочке", через которую президент и смотрит на окружающий мир. Так вот эту "папочку" и готовит для главы государства служба г-на Пескова. Как вы понимаете, важность задачи трудно переоценить. По сути, именно Песков и решает, что главе государства нужно знать, а что необязательно.

Надо ли говорить, что "план Путина" относительно блицкрига на Украине - это в значительной степени заслуга г-на Пескова? Конечно, и другие службы постарались - внешняя и военная разведки, к примеру. Но информация из открытых медиа, особенно подбор этой информации, это дело рук или каких-либо других частей тела именно пресс-службы...

А.Б.



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 2
Поделиться
Всего комментариев к статье: 1
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
(без названия)
Муходавов написал 08.04.2022 02:32
С 24 февраля 2022 года Россия двое суток ракетными ударами бомбила все возможные очаги сопротивления Украины.
В Украину запустили тысячи ракет разного класса.
За два дня Украина была разгромлена - подходи и бери. Но взять не смогли - оказалось, что украинцы люто ненавидят путинскую Рашку и, получается, Ленинградский окурок об этой ненависти этого совсем не знал!!!
То что Ленинградский окурок не понимает и не разбирается в происходящей действительности - это давно известно из рассказов его друзей и из рассказов его самого.
Ну как так - Ленинградский окурок не пользуется интернетом и не знает как им пользоваться, мобильника и телефона у него нет, книг не читает - смотрит только советские фильмы и общается только с прислугой. И это 23 года!
Будучи президентом, в тайне от жены натыкал на бывшей молоденькой уборщице Светке Лизку, а затем натыкал кучку спиногрызов на допингированной эксгимнастке которая младше его лет на 40 - это разве нормально для разумного человека?
Поэтому коллапс и случился - дебил распальцовывает Рашкой!
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Удовлетворены ли вы итогами проведения "спецоперации" на Украине?:
Результаты
Интернет-ТВ
Мы на целый шаг ближе к апокалипсису
Мы на целый шаг ближе к апокалипсису
07.04.2022
Эмиграция в Грузию, Батуми
Эмиграция в Грузию, Батуми
07.04.2022
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Ростовское выселение. Еще не на свалке, но уже в больнице (0)
Песков выразил неуверенность в успехе спецоперации (1)
Соловьев.Live будет мудозвонить на частотах Euronews (8)
В Греции прошла всеобщая забастовка с требованием отказа от участия в войне на стороне НАТО (1)
Эмиграция в Грузию, Батуми (0)
Мы на целый шаг ближе к апокалипсису (0)
В Крыму пройдет национализация (5)
Михаил Делягин отправил депутатский запрос генеральному прокурору по поводу блокировки ФОРУМа.мск (8)
Будущее Украины (5)
Песков не исключил разрыв дипломатических отношений со странами Запада (8)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Дарья Митина Дарья Митина: Не пишыте мне больше!!!
Михаил Делягин Михаил Делягин: Россию хотят не расколоть, а уничтожить: будет ли у президента новый пресс-секретарь?
Михаил Делягин Михаил Делягин: Бой изнутри: диверсия, план или ошибка?
Михаил Делягин Михаил Делягин: Чем опасна четырехдневная рабочая неделя?
Дарья Митина Дарья Митина: Колобок в Рязани, где грибы с глазами
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss