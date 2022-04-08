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Московский листок

Санкции начали потихоньку снимать

Опубликовано 08.04.2022 в разделе комментариев 0

доллар деньги лимит
Санкции начали потихоньку снимать

США начали снимать санкции. С чего бы?

Министерство финансов США исключило в четверг из-под введенных против России американским президентом Джо Байденом санкций телекоммуникационное оборудование и ряд интернет-технологий. Об этом говорится в распространенной генеральной лицензии.

"Разрешаются все операции, которые совершаются в обычном порядке и необходимы для получения или передачи телекоммуникаций с участием Российской Федерации", и "экспорт или реэкспорт, продажа или поставка прямым или косвенным образом, из США или американскими лицами, где бы они ни находились, в Российскую Федерацию услуг, программного обеспечения, аппаратных средств или технологий, связанных с общением через интернет, таким как обмен мгновенными сообщениями, видеоконференции, чат и электронная почта, социальные сети, обмен фотографиями, фильмами и документами, просмотр веб-страниц, ведение блогов, веб-хостинг и услуги по регистрации доменных имен, которые были запрещены положением о санкциях за вредоносную иностранную деятельность России".

С другой стороны, не указано, как легальным образом российская сторона может все это купить? За рубли не продадут, а доллары невозможно перечислить.

Ну разве что с мешком кэша...

 

Курсы ведущих валют упали на фоне новых санкций против российских банков

Из-за санкций люди осторожнее начинали относиться к валютным вкладам и начали отдавать предпочтение рублевым. Также укреплению рубля способствует низкий спрос на валюты со стороны импортеров и высокие цены на энергоносители.

Но на самом деле главное - это управляемый курс рубля, то есть фактический отказ от его свободной конвертации. Подумайте, у рубля украли все валютное обеспечение, а он укрепляется!

Но если вы в стране не может купить легально доллар, а только продать. Если вы не можете расплатиться долларом по внешним контрактам, зачем он вам вообще?

К тому же переход на расчеты за нефть и газ в рублях сделали низкий курс рубля выгодным для государства, так что не удивлюсь, если ЦБ на финал сведет его к легендарным 62 копейкам за доллар. И, разумеется, ужесточит наказание за нелегальную покупку валюты - она вся нелегальная теперь , легально вообще не продают.

Другое дело, что рубль при этом перестает быть деньгами, становится просто рассчетным средством в супермаркете - капитал из страны не просто уходит, он катастрофически исчезает.

Но ведь правительство страны не собирается возвращать социализм?

Нет, это будет капитализм, только без денег. Верней, деньги будут, но только у отдельных особо доверенных граждан. У остальных - рубли...

Все это напоминает анекдот времен Леонида Брежнева.

Гражданам СССР предлагают рецепт нового торта "Леонид". Это тоже самое, что "Наполеон", только без яиц, масла и сахара.

 А.Б.



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