Жириновский уехал в последний путь на президентском автомобиле

Для похорон бывшего лидера партии ЛДПР Владимира Жириновского, шесть раз бывшего кандидатом в президенты, будет использован ритуальный автомобиль российского производства Aurus Lafet.
В первый раз Lafet задействовали в сентябре прошлого года, во время церемонии прощания с бывшим министром по чрезвычайным ситуациям Евгением Зиничевым, как говорили, возможным кандидатом в преемники.
Как видим, линейка президентского автомобиля Aurus предусматривает все необходимые государственные надобности...
А.Б.
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Мухобой написал 08.04.2022 11:36
хахахахахахахахахахххддд написал 08.04.2022 11:33
Н написал 08.04.2022 11:28