Жириновский уехал в последний путь на президентском автомобиле лдпр жириновский Для похорон бывшего лидера партии ЛДПР Владимира Жириновского, шесть раз бывшего кандидатом в президенты, будет использован ритуальный автомобиль российского производства Aurus Lafet. В первый раз Lafet задействовали в сентябре прошлого года, во время церемонии прощания с бывшим министром по чрезвычайным ситуациям Евгением Зиничевым, как говорили, возможным кандидатом в преемники. Как видим, линейка президентского автомобиля Aurus предусматривает все необходимые государственные надобности... А.Б.



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