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Московский листок

Жириновский уехал в последний путь на президентском автомобиле

Опубликовано 08.04.2022 в разделе комментариев 3

лдпр жириновский
Жириновский уехал в последний путь на президентском автомобиле

Для похорон бывшего лидера партии ЛДПР Владимира Жириновского, шесть раз бывшего кандидатом в президенты, будет использован ритуальный автомобиль российского производства Aurus Lafet.

В первый раз Lafet задействовали в сентябре прошлого года, во время церемонии прощания с бывшим министром по чрезвычайным ситуациям Евгением Зиничевым, как говорили, возможным кандидатом в преемники.

Как видим, линейка президентского автомобиля Aurus предусматривает все необходимые государственные надобности...

А.Б.

 



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Всего комментариев к статье: 3
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(без названия)
Мухобой написал 08.04.2022 11:36
Сдается мне, через где-то пару лет Жирика с Новодевичьего выкопают, сожгут и спустят в канализацию, а Ботоксная крыса в это время будет гнить в тюрьме.
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Re:
хахахахахахахахахахххддд написал 08.04.2022 11:33
Ну автомобиль приличествующий есть уже...
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(без названия)
Н написал 08.04.2022 11:28
Когда уже с пу простимся?
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