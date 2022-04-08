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Московский листок

В Латвии в этом году победил Гитлер

Опубликовано 08.04.2022 в разделе комментариев 1

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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
Мухобой написал 08.04.2022 11:44
Гитлер не уничтожал свой народ и города братских народов не бомбил.
А тут Ленинградский окурок объявляет, что мы с Украиной один и тот-же народ, а буквально через пару месяцев вовсю бомбит Украину с многочисленными зверствами и убийствами мирных граждан.
Конечно Гитлер был человечнее чем Ленинградский окурок.
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В Латвии в этом году победил Гитлер
В Латвии в этом году победил Гитлер
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