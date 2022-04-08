В Латвии в этом году победил Гитлер

Новости от "запрещенного" Анатолия Баранова.
Хотите помочь? Это здесь: https://www.tinkoff.ru/cf/3ORVRHYRNZ5
И отдельно номер карты 5536 9109 9139 1469
Тяжелейший удар - блокировка ФОРУМа.мск. https://forum-msk.org/ Кто на "маке" может заходить без проблем, для "хрома" вот расширение, которое прекрасно открывает как ФОРУМ.мск так и Фейсбук: https://chrome.google.com/webstore/de... Очень прошу - заходите, посещаемость упала раза в два, надо как-то восстанавливать, пока не посадили совсем.
Не забывайте VPN!
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7 Жириновский уехал в последний путь на президентском автомобиле https://forum-msk.org/material/news/1...
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Мухобой написал 08.04.2022 11:44
А тут Ленинградский окурок объявляет, что мы с Украиной один и тот-же народ, а буквально через пару месяцев вовсю бомбит Украину с многочисленными зверствами и убийствами мирных граждан.
Конечно Гитлер был человечнее чем Ленинградский окурок.