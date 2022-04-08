В Латвии в этом году победил Гитлер #анатолийбаранов #госдума #социалза #форуммск #политика #последниеновости Новости от "запрещенного" Анатолия Баранова. Хотите помочь? Это здесь: https://www.tinkoff.ru/cf/3ORVRHYRNZ5 И отдельно номер карты 5536 9109 9139 1469 Тяжелейший удар - блокировка ФОРУМа.мск. https://forum-msk.org/ Кто на "маке" может заходить без проблем, для "хрома" вот расширение, которое прекрасно открывает как ФОРУМ.мск так и Фейсбук: https://chrome.google.com/webstore/de ... Очень прошу - заходите, посещаемость упала раза в два, надо как-то восстанавливать, пока не посадили совсем. #анатолийбаранов, #госдума, #социалза, #форуммск, #политика, #последниеновости Не забывайте VPN! 1 Песков выразил неуверенность в успехе спецоперации https://forum-msk.org/material/news/1... 2 США начали снимать санкции. С чего бы? https://forum-msk.org/material/news/1... 3 Курсы ведущих валют упали на фоне новых санкций против российских банков 4 Два шахтера заблокированы обрушением породы 5 Латвия временно запретила День победы 6 Финляндия готовится подать заявку на членство в НАТО в мае 7 Жириновский уехал в последний путь на президентском автомобиле https://forum-msk.org/material/news/1...



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