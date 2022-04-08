Финляндия готовится подать заявку на членство в НАТО в мае

Об этом сообщает газета Iltalehti со ссылкой на Комитет по внешней политике и политике безопасности президента республики.

По данным издания, решение о подаче заявки на членство в НАТО будет принято в течение первых двух недель мая. Финский парламент проголосует за членство в альянсе только в самом конце.

Ну что ж, если на стене висит ружье, то рано или поздно оно должно выстрелить...

Ломят танки широкие просеки,

Самолёты кружат в облаках,

Невысокое солнышко осени

Зажигает огни на штыках.