Финляндия готовится подать заявку на членство в НАТО в мае

Об этом сообщает газета Iltalehti со ссылкой на Комитет по внешней политике и политике безопасности президента республики.
По данным издания, решение о подаче заявки на членство в НАТО будет принято в течение первых двух недель мая. Финский парламент проголосует за членство в альянсе только в самом конце.
Ну что ж, если на стене висит ружье, то рано или поздно оно должно выстрелить...
Ломят танки широкие просеки,
Самолёты кружат в облаках,
Невысокое солнышко осени
Зажигает огни на штыках.
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Мухобой написал 08.04.2022 11:47